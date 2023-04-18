Економіка

10:44 18.04.2023

Магазин Comfy відкриється в ТРЦ "Проспект" у червні 2023 року - Arricano

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Магазин Comfy відкриється в ТРЦ "Проспект" у червні 2023 року - Arricano

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Comfy відкриє новий магазин у ТРЦ "Проспект" у червні 2023 року, повідомили в пресслужбі Arricano агентству "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в релізі, Comfy добре зарекомендував себе в ТРЦ "РайON", ТРК City Mall і ТРК "Сонячна галерея". Після відкриття в ТРК "Проспект" цей ритейлер буде представлений у всіх торговельних центрах Arricano.

"Comfy є беззаперечним лідером ринку побутової техніки та електроніки з високим рівнем лояльності наших відвідувачів, який сформувався завдяки широкому асортименту домашніх гаджетів, омніканальному досвіду купівлі та репутації соціально відповідальної компанії. Бренд є партнером Arricano вже понад 13 років і має свої представництва в трьох наших ТРК. Comfy вже підписала договір про оренду та готується до урочистого відкриття в четвертому торговельному центрі компанії - ТРК "Проспект", - повідомив директор департаменту торговельних площ Arricano Денис Корнута.

Магазин Comfy розміститься на другому поверсі торговельного центру на площі 1290 кв. м. На новій локації буде представлена найширша товарна матриця: від великої побутової техніки до популярних смартфонів та ігрових консолей. Новий магазин Comfy відкриється в ТРК "Проспект" уже в червні цього року.

У пресслужбі додали, що Arricano з початку року впевнено посилює свої ТРК провідними ритейлерами України. З січня 2023 року підписано 15 нових договорів про відкриття магазинів у торговельних центрах Arricano. До пулу орендарів увійшли: MEGASPORT, Diverse, "Срібний вік", Giulia, "Мармеладний Джек", FAMO, Duna, Discounterra, Redi, GLO, Maritel, Quality та інші.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік становив $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

Станом на квітень-2023 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом і Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.

Мережа Comfy до 24 лютого 2022 року налічувала 97 магазинів. Станом на 4 листопада в мережі Comfy працює 81 магазин.

Власником мережі є ТОВ "Комфі Трейд" (Дніпро). За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, власником "Комфі Трейд" є "Комфі Холдінгс Лімітед" (Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Світлана Гуцул і Станіслав Роніс.

Теги: #comfy #arricano

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