Закон про "е-резидентство" набув чинності

Закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів - е-резидентство - набув чинності 1 квітня, повідомило Міністерство цифрової трансформації України в суботу.

"Після завершення тестування плануємо залучити близько 1 тис. "е-резидентів". Очікуємо надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно", - наводяться в релізі слова заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова.

За його словами, йдеться про можливість для "е-резидентів" переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті.

У Мінцифри зазначили, що запуск проєкту "е-резидентства" дасть іноземцям змогу у кілька кліків ставати підприємцями в Україні, дистанційно керувати своєю справою, підписувати документи електронним підписом, дистанційно відкривати банківські рахунки й управляти ними, а також сплачувати податки на пільгових умовах.

Водночас, згідно з повідомленням, команда Мінцифри разом із НБУ, МЗС, Мін'юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою ще працюють над нормативно-правовою базою, яка дасть змогу запустити проєкт повноцінно.

Заступник голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі нагадав, що після залагодження всіх нормативних питань, сервіс має працювати наступним чином: Фахівець реєструється в "Дії" і після фінансової та перевірки безпеки стає "е-резидентом" - електронним платником єдиного податку на 3-й групі без ПДВ та отримує ЕЦП, що дає йому змогу відкрити дистанційно рахунок у банку, який і буде його податковим агентом.

Під час роботи "е-резидент" платитиме податок 5% від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт - 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

"Усі документи в електронній формі, усі листування з Державною податковою службою онлайн, усі розрахунки - безготівкові", - наголосив Железняк.

Він нагадав, що список країн, громадянам яких дозволено стати "е-резидентами" України, визначає уряд.

Як повідомлялося, Мінцифри працювало над проєктом "е-резидентство" з 2019 року. "Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Також дозволяє дистанційно заснувати бізнес в Україні.

Раніше Борняков зазначав, що на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОПів, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Зазначалося також, що попередньо як цільову аудиторію українського "е-резидентства" було визначено п'ять країн-постачальників IT-послуг на аутсорсі - Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай і Філіппіни.