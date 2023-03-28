Економіка

10:00 28.03.2023

ВАКС визнав ексменеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у справі про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів

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ВАКС визнав ексменеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у справі про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів

Колегія суддів ВАКС у вівторок затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і одним із колишніх керівників групи компаній Burisma Group, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколою Злочевським.

Як повідомляє пресслужба САП, згідно з угодою суд визнав колишнього менеджера винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

"За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком один рік", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що за умовами угоди особа зобов'язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також упродовж п'яти днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 млн грн на спеціальний рахунок до Фонду United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".

Як повідомлялося, у червні 2020 року НАБУ і САП затримали на місці злочину трьох осіб одразу після надання понад $5 млн неправомірної вигоди для подальшого передання керівнику САП, щоб той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністру, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до НАБУ за підслідністю в частині, яка стосувалася ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Епізод, у якому керівництву антикорупційних органів пропонували неправомірну вигоду, стосується ймовірної причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ВАТ "Реал Банк" (підконтрольному на той час злочинній організації за участю посадових осіб часів президента Віктора Януковича) та легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру низці осіб, зокрема Злочевському.

У квітні 2021 року прокурори САП передали до ВАКС справу про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ. Фігуранти справи - перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві (на момент скоєння злочину), один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, і колишня очільниця одного з департаментів ДФС України, яка була довіреною особою ексміністра екології.

Спецрозслідування стосовно ексміністра екології та природних ресурсів завершено.

Теги: #вакс #burisma_group

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