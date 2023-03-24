Економіка

20:39 24.03.2023

Активи системи недержавного пенсійного забезпечення зросли на 6,8% за 2022 р.

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Активи системи недержавного пенсійного забезпечення зросли на 6,8% за 2022 р.

Активи системи недержавного пенсійного забезпечення 2022 року зросли на 263,2 млн грн, або на 6,8% - до 4,14 млрд, проте кількість недержавних пенсійних фондів (НПФ) знизилася з 64 до 55, повідомила інвестиційна група ICU в телеграмі у п'ятницю.

"Війна боляче вдарила по українському фінансовому сектору, й недержавні пенсійні фонди (НПФ) не стали винятком. Інфляція, девальвація, зростання облікової ставки, переоцінка вартості ОВДП, низькі ставки за депозитами, відчуження акцій частини українських компаній, падіння світових індексів - це далеко не повний перелік викликів, з якими стикнулися українські пенсійні фонди в перший рік війни", - зазначила ICU, яка є великим гравцем на ринку.

Як уточнив директор з управління активами групи ICU Григорій Овчаренко, позитивної дохідності досягли 34 НПФ, зокрема у восьми з них вона перевищила середньорічний показник дохідності річних депозитів (9,75%), але очікувано жоден із них не перевищив інфляції, яка становила 26,6%.

Серед інших проблем він назвав девальвацію гривні до долара на 34%, падіння індексу S&P 500 на 19,4%, а також відчуження на користь держави популярних на ринку акцій "Укрнафти" та "Мотор Січі". Овчаренко зазначив, що ці папери були в портфелях 23 із 57 НПФ.

Водночас він зазначив, що емітенти корпоративних облігацій цього разу повелися набагато відповідальніше, зокрема, в повному обсязі було погашено випуски муніципальних облігацій Харкова і Львова, а компанії "Укрпошта", "Нова пошта", "РУШ", "Альфа-Лізинг", "Маневео", "С.С. Лоан" також здійснили погашення або повний викуп своїх облігацій.

ICU зазначила, що кризовий рік підкреслив дієвість консервативних стратегій найкращих українських НПФ.

"Хоча подолати раптову надвисоку воєнну інфляцію їм не вдалося, проте на відрізках 5+ років топовим НПФ вдається зберігати заощадження від інфляції", - зазначив Овчаренко.

За його даними, середня дохідність НПФ "Династія" під управлінням ICU за три останні роки становила 9,5% річних, за 5 років - 11,84%, за 10 років - 19,44%, тоді як інфляція відповідно 13,49%, 10,81% і 14,4%.

Згідно з даними НКЦПФР, середньозважене зростання чистої вартості пенсійних активів за 2022 рік становило 5,68%, а з урахуванням корпоративного пенсійного фонду НБУ - 7,35%.

Теги: #статистика #нпф

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