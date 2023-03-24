Економіка

17:15 24.03.2023

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

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Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту зі здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту зі здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва.

Також затверджено порядок реалізації експериментального проєкту.

 

Теги: #кабмин #бпла

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