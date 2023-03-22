Економіка

13:09 22.03.2023

"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

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"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

Майже 30 тис. генераторів було реалізовано в мережі "Епіцентр" від початку масованих обстрілів агресором енергетичної інфраструктури в жовтні 2022 року, попит на дизельні генератори зріс удев'ятеро порівняно з довоєнною зимою, повідомила пресслужба мережі.

"Загалом із початку масованих обстрілів енергетичної інфраструктури (з жовтня 2022-го) в мережі "Епіцентр" було реалізовано майже 30 тис. генераторів загальною електричною потужністю близько 100 МВт. Для порівняння, такої потужності могло б вистачити для освітлення міста з населенням 200-300 тис. осіб", - наведено в пресрелізі слова в. о. директора з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитра Танька.

Зокрема, минулої зими попит на дизельні генератори зріс удев'ятеро порівняно із зимою 2021 року, на бензинові - уп'ятеро. Крім того, попит зріс і на павербанки - у 12 разів, зарядні станції - у сім разів, ліхтарики - у 4,5 раза.

"Епіцентр" також зафіксував суттєве зростання обсягів продажу автомобільних акумуляторів (майже втричі), зарядних і пускозарядних пристроїв та інверторів (у 3,5 раза), моторних мастил (удвічі). Українці активно купували також газові балони, туристичні плитки та пальники - обсяги їх продажу зросли в п’ять-сім разів.

В умовах стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії зріс попит і на свічки. За даними "Епіцентру", пік ажіотажу припав на жовтень-листопад 2022 року, коли обсяги продажу свічок ушестеро перевищили показник попереднього року. Загалом у жовтні-лютому в мережі реалізували близько 2 млн свічок.

У мережі також відзначили зростання обсягів продажу теплого одягу, чайників, термочашок, термосів, пледів і ковдр.

Водночас збільшення обсягів продажу зафіксовано і в інших категоріях товарів. Зокрема, попит зріс на книжки та журнали (на 67% проти попередньої зими), канцтовари (на 34%), побутову хімію та засоби гігієни (на 28%).

Торік зростання також показали продажі "Аптека 100+" - на 35%, і продуктові магазини Food Market - на 82,6%. Водночас серед продуктів лідерами продажу були кондитерські вироби (+50%), цигарки (+60%) та алкоголь, обсяги продажу якого зросли вдвічі проти попереднього року.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 74 торговельні об'єкти, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово закриті).

Унаслідок бойових дій чотири ТЦ "Епіцентр" – у Чернігові, Маріуполі, Бучі та Херсоні – були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За її даними, загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну становить сотні мільйонів гривень.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #енергетика #епіцентр #генератори

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