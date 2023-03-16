Економіка

19:26 16.03.2023

Українське виноробство потребує держпідтримки для просування на міжнародних ринках - думка

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Українське виноробство потребує держпідтримки для просування на міжнародних ринках - думка

Українське виноробство потребує державної підтримки для відновлення постраждалої від війни галузі та просування на міжнародних ринках, вважає голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

"Українське виноробство через війну опинилося на межі виживання. Агресор замінував значну кількість територій українських виноградників, розташованих на півдні України, їх відновлення потребуватиме значних ресурсів і часу. Ми пропонуємо розробити стратегію розвитку виноробної галузі та визнати виноградарство пріоритетною галуззю розвитку", - таку думку він висловив агентству "Інтерфакс-Україна".

Печко зазначив, що наразі виноробство, яке постраждало від дій агресора, не внесене до жодної з державних програм підтримки. Також галузь не має затвердженої стратегії розвитку та визначених механізмів компенсації заподіяних збитків.

Водночас, зазначив глава "Укрсадвинпрому", українське виноробство має досить високий експортний потенціал. Його продукція затребувана на міжнародних ринках, зокрема й завдяки безпрецедентній підтримці України в протистоянні з агресором.

"Ми побачили, що зацікавленість в українському вині дуже висока. Ми сьогодні на вустах і маємо виборювати своє "місце на полиці". Українське вино хочуть бачити й купувати в Європі, Азії, Африці. Щоб прорив на міжнародних ринках був ефективним, потрібна участь держави в просуванні українського вина", - наголосив Печко.

Глава "Укрсадвінпрому" нагадав, що Україна відновила членство в Міжнародній організації виноградарства і виноробства (International Organisation of Vine and Wine, OIV, МОВВ), до якої входила з 1997 до 2008 року, що відкриває перед українськими виноробами нові перспективи.

МОВВ створена 2001 року. Організація стала спадкоємицею Міжнародного бюро винограду та вина, що існувало з 1924 року. Її мета - захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих ринкових умов, гармонізації та відповідності методів аналізу, боротьба з шахрайством і недобросовісною конкуренцією на ринку. Україна стала 49-ю державою - учасницею МОВВ.

Наразі в комітетах МОВВ активно працюють українські науковці, зокрема представники наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова" НААН України.

Станом на 1 лютого 2022 року загальна площа виноградних насаджень в Україні за всіма категоріями господарств становила 34,0 тис. га, валовий збір винограду - 257,5 тис. тонн. Однак через російську агресію майже 25% площ під виноградниками є тимчасово окупованими або перебувають у зоні бойових дій.

Загалом в Україні налічується 144 виноробних підприємства, зокрема 29 малих виробників виноробної продукції.

Теги: #держпідтримка #виноробство

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