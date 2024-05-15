18 травня відбудуться урочистості з нагоди Дня сорту винограду «Одеський чорний» - УКРСАДВИНПРОМ

18 травня 2024 р. в ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова» відбудуться урочистості з нагоди Дня сорту винограду «Одеський чорний».

Відповідно до зареєстрованої постанови Верховної Ради України від 29.05.2023 р №9334, яка була ініційована «УКРСАДВИНПРОМ» та подана з законодавчої ініціативи народних депутатів України Гайду О. В. та Чорноморова А. О. задля популяризації українських сортів винограду вітчизняної селекції, ідентифікації українського виноробства та розвитку виноградо-виноробного комплексу в цілому.

Вина з Одеського чорного були признані візитівкою на міжнародному проекті Odesa Wine Week у 2021 р. Оскільки саме даний сорт використовується для виробництва високоякісних червоних сухих вин зі свіжим, м’яким, легким смаком та вишуканими шоколадними нотами та нотами чорносливу.

В заході приймуть участь Голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, керівництво Одеської ОДА та Національної академії аграрних наук України.

В програмі заходу буде наукова конференція, на якій будуть підняті питання історії селекції винограду в Україні, обговорення проблемних питань галузі виноградарства і виноробства, законодавчої бази.

Буде проведено професійний конкурс вин з сорту винограду Одеський чорний, який будуть оцінювати науковці установи, де був створений в 1948 р. даний сорт та знаходиться генетичний депозиторій сорту.

А також буде проведена виставка вина виноробів Причорномор’я.

Запрошуємо доєднатися до заходу представників виноробної спільноти, виробників продукції для виноробної галузі та поціновувачів українського вина.

Головою ГС «УКРСАДВИНПРОМ» є Володимир Печко.

Інтерфакс-Україна – інформаційний партнер