Економіка

18:18 16.03.2023

Миколаїв усупереч пропозиції України поки що залишається поза "зерновою ініціативою"

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Миколаїв усупереч пропозиції України поки що залишається поза "зерновою ініціативою"

Україна звернулася до ООН і Туреччини, які є підписантами та гарантами "зернової ініціативи", з пропозицією внести миколаївські порти в угоду, проте вони поки що цієї можливості не підтвердили, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков у кулуарах "Саміту експортерів", організованого Forbes Україна.

"Внесення портів Миколаєва залежить від військової обстановки та, безумовно, від позиції партнерів (ООН і Туреччини). Ми виступали з пропозицією продовжити "зернову ініціативу" на рік і розширити на порти Миколаєва. Але поки що такого рішення немає", - сказав Васьков агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якби миколаївські порти було внесено до "зернової ініціативи", це дало б змогу, зокрема, вивести частину з 30 суден, які залишаються заблокованими від початку повномасштабної агресії РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації морських портів України (АМПУ), від початку повномасштабної війни і станом на 14 березня в портах України заблоковано 51 судно з майже 670 тис. т різних вантажів (зокрема зернових). На суднах перебувають близько 230 членів екіпажу.

У портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім - із понад 165 тис. тонн агропродукції. Кілька суден заблоковано в Одеських портах, оскільки вони були завантажені не аграрною продукцією і, відповідно, не підпадали під дію ініціативи.

За словами Васькова, Україна зверталася до партнерів - ООН і Туреччини - з проханням домовитися про організацію безпечного коридору, щоб судна могли вийти.

"Ми ініціювали питання в листопаді про те, що необхідно всім сторонам за підтримки ООН і Міжнародної морської організації отримати гарантії безпеки й організувати коридор для їх виходу. На жаль, таких гарантій безпеки ми не отримали", - сказав Васьков.

На деяких із заблокованих суден залишається тільки мінімальна кількість членів екіпажу, деякі стоять із повним екіпажем. На деяких суднах відбулася ротація - іноземні команди змінили локальними.

Теги: #миколаїв #зернова_ініціатива

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