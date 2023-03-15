Економіка

09:14 15.03.2023

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

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Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, повідомляють на сайті NEFCO.

Грантові кошти проєкту "Житло для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні" надає ЄС, програма управляється через Північну екологічну фінансову корпорацію (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO). Заплановані інвестиції в Івано-Франківську та Тернополі - по EUR9,5 млн, у Хмельницькому - EUR 8,4 млн, у Новолинську (Волинська область) - EUR 7,1 млн.

Згідно з проєктом, передбачено будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею в межах від 5 до 7 тис. кв. м у трьох-, п'ятиповерхових будівлях.

Як повідомляється на сайті NEFCO, проведення тендерів у кожному місті планується з початку квітня 2023 року.

Зацікавлених в участі в тендерах підрядників запрошують висловити свою зацікавленість не пізніше 31 березня 2023 року.

Водночас наголошується, що остаточні критерії для учасників торгів буде встановлено відповідно до правил закупівель NEFCO; компанії, що пропустили/не висловили свою зацікавленість, не будуть виключені з тендера.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

 

Теги: #нерухомість #nefco #впо

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