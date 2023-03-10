Економіка

13:56 10.03.2023

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

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Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії переобрала Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора організації, передають у п'ятницю західні ЗМІ.

Термін повноважень Гроссі продовжено до 2 грудня 2027 року. Він був єдиним кандидатом на посаду глави МАГАТЕ.

Це другий термін Гроссі на посаді гендиректора МАГАТЕ, він вступив на посаду 3 грудня 2019 року.

"За словами дипломатів, правління Міжнародного агентства з атомної енергії затвердило його повторне призначення шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечень. Рішення підлягає затвердженню Генеральною конференцією МАГАТЕ, щорічною зустріччю всіх держав-членів, яка проводиться восени", - пише Reuters.

 

Теги: #магате #гроссі

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