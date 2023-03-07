Економіка

20:06 07.03.2023

Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

1 хв читати
Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

Правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 серед українських банків, та його ліквідацію з 7 березня 2023 року у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому виведення її з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України", - зазначається в повідомленні на сайті НБУ.

Далі буде

Теги: #ліцензія #анулювання #айбокс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 07.03.2023
НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

08:26 25.02.2023
Нацбанк анулював ліцензії великим сервісам мікрокредитів СС Loan та Mister Cash із групи СС Capital

Нацбанк анулював ліцензії великим сервісам мікрокредитів СС Loan та Mister Cash із групи СС Capital

19:41 26.01.2023
У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

У ВАКС направлено справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

20:48 09.01.2023
Мінекономіки анулювало видачу 83 грантів на переробку на 424,3 млн грн

Мінекономіки анулювало видачу 83 грантів на переробку на 424,3 млн грн

14:00 03.08.2022
Реєстрацію Всеукраїнського патріотичного союзу буде анульовано через тривалу неучасть у виборах

Реєстрацію Всеукраїнського патріотичного союзу буде анульовано через тривалу неучасть у виборах

15:35 21.07.2022
Нацрада з телерадіомовлення анулювала низку регіональних ліцензій "Прямого" на прохання телеканалу

Нацрада з телерадіомовлення анулювала низку регіональних ліцензій "Прямого" на прохання телеканалу

13:03 20.07.2022
В Естонії дозволили анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема за участь у війні проти України на боці РФ

В Естонії дозволили анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема за участь у війні проти України на боці РФ

16:34 12.07.2022
SCM розпочинає процес анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна"

SCM розпочинає процес анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна"

08:50 14.05.2022
НКЦПФР зупинила ліцензію товарної біржі УМВБ до кінця війни

НКЦПФР зупинила ліцензію товарної біржі УМВБ до кінця війни

09:18 02.03.2022
Nemiroff відкликав ліцензію на виробництво алкоголю в Росії - гендиректор

Nemiroff відкликав ліцензію на виробництво алкоголю в Росії - гендиректор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

Україна виходить із зими з профіцитом потужності та достатніми запасами енергоресурсів

ОСТАННЄ

ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

НБУ пропонує законопроєкт для націоналізації Сенс Банку, а в банку заявляють про потенційних інвесторів

Український ритейл відновив роботу 80% закритих на початку війни торговельних точок - Асоціація рітейлерів

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

Росія продовжує впливати на діяльність міжнародних ядерних організацій - ДНТЦ ЯРБ

E-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку з 1 квітня

Ризик аварійних відключень е/е в Україні залишається через недостатню надійність енергопостачання - експерт

MIGA надасть трьом держбанкам України до $10 млн гарантій за торговельним фінансуванням ЄБРР, отримало $23 млн від Японії для майбутніх проєктів в Україні

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Уряд у квітні запустить дві грантові програми для ветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА