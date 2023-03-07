Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

Правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 серед українських банків, та його ліквідацію з 7 березня 2023 року у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру та недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому виведення її з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України", - зазначається в повідомленні на сайті НБУ.

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