Економіка

15:47 07.03.2023

Ризик аварійних відключень е/е в Україні залишається через недостатню надійність енергопостачання - експерт

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Ризик аварійних відключень е/е в Україні залишається через недостатню надійність енергопостачання - експерт

Загроза аварійних відключень електроенергії в Україні, незважаючи на профіцит у 1,5-2 ГВт, зберігатиметься до повного відновлення мережі та генерації, оскільки поки що схеми енергопостачання не настільки якісні та надійні, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Ризик аварій зберігатиметься, доки ми не відновимо наші високовольтні лінії та генераційні потужності. Лінії перебувають у стані "відремонтовані на коліні", оскільки поки що не було можливості відвозити обладнання в заводські умови, відновлювати його капітально або масово замінити новим", - описав ситуацію Харченко під час брифінгу в Медіацентрі в Києві у вівторок.

За його словами, активно відновлення енергосистеми відбуватиметься в кращому разі з червня, коли надходитимуть найпотрібніші елементи обладнання.

"Липень-вересень будуть дуже спекотні місяці для енергетиків (...). Напередодні наступного ОЗП буде дуже важливо максимально відновити мережу, встигнути встановити нове", - вважає Харченко.

Водночас, за його даними, наразі після ремонтів і активізації роботи всіх видів генерації в енергосистемі орієнтовно на 1,5-2 ГВт більше потужностей, ніж необхідно споживанню.

Водночас директор Центру досліджень енергетики наголосив, що енергопостачання не таке надійне, як було до пошкоджень.

"Завдання енергетиків - перевести ситуацію в енергосистемі з нестабільно позитивної на стабільно позитивну", - зазначив експерт, додавши, що наразі більша частина регіонів країни заживлена електрикою нормально, але це не гарантує, що не відбудуться аварії через перевантаження обладнання або нестандартні схеми роботи.

Крім того, за словами Харченка, залишається загроза нових атак російських загарбників на енергосистему і нових її пошкоджень.

Водночас він зазначив, що "генератори і павербанки ще знадобляться в ситуації невизначеності, яка є на сьогодні".

"Я дуже рекомендував би зберігати той режим готовності до будь-яких несподіванок ще щонайменше протягом декількох місяців, тому що гарантувати нічого не можна", - попереджає експерт.

Як повідомлялося, "Укренерго" інформує про відсутність дефіциту електроенергії та не доводить ліміти споживання областям уже 24 добу поспіль.

Теги: #харченко #енергетика

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