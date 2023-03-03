Економіка

14:52 03.03.2023

Україна у 2022 році на 38% покрила видатки бюджету за допомогою партнерів, сподівається на "Фінансовий Рамштайн" у 2023 році - прем'єр

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Україна у 2022 році на 38% покрила видатки бюджету за допомогою партнерів, сподівається на "Фінансовий Рамштайн" у 2023 році - прем'єр

Доходи державного бюджету України у 2022 році становили 1,33 трлн грн, тоді як видатки - 2,64 трлн грн, зокрема 1,3 трлн грн - на безпеку й оборону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в п'ятницю.

"Майже 62% - наші кошти та облігації (внутрішньої держпозики). 38%, або $38 млрд - грантові кошти та пільгові кредити наших партнерів", - описав фінансування видатків минулого року прем'єр.

За його словами, завдяки значній частці грантів держборг на 1 січня 2023 року становив $111 млрд, збільшившись за рік лише на $13 млрд.

Шмигаль нагадав, що у 2023 році найпріоритетніший бюджет на оборону і безпеку буде не меншим, ніж торік, "а, можливо, збільшуватиметься у міру виникнення потреб".

Він підтвердив колишню оцінку дефіциту в $38,5 млрд, який Україна має намір профінансувати за допомогою зовнішніх партнерів, уникаючи цього року емісії, яка торік становила 400 млрд грн через купівлю Нацбанком держоблігацій.

З огляду на це прем'єр покладає великі сподівання на роботу створеної нещодавно Координаційної платформи донорів для України - "Фінансовий Рамштайн". Він уточнив, що тепер у платформи є чотири співголови - міністр фінансів України, представники ЄС і Білого дому, а також міністр фінансів країни, що головує в G7, наразі - Японії.

"Фінансовий Рамштайн", за словами Шмигаля, збиратиметься щомісяця, а на високому рівні - раз за квартал.

Прем'єр додав, що в цьому форматі також обговорюватимуть забезпечення цьогоріч $17 млрд на швидке відновлення, а також питання фінансування післявоєнного відновлення.

"Є драфт плану з 24 розділів. Завершуємо його напрацювання, але його неможливо затвердити, доки війна не завершилася: він змінюється щодня", - зазначив щодо Плану відновлення Шмигаль.

Він нагадав, що оцінка збитків від російської збройної агресії, верифікована Світовим банком, станом на 1 червня 2022 року становила $350 млрд, а станом на 1 січня 2023 року очікують її зростання до $600-750 млрд. Основну суму для їх відшкодування мають дати російські активи.

Теги: #видатки #держбюджет

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