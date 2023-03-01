Економіка

14:02 01.03.2023

Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 р. становив 83%

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Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 р. становив 83%

Рівень тарифної виручки газорозподільних компаній, які працюють під брендом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК), у 2022 році становив 83%, або 22 млрд грн, повідомляють у пресрелізі компанії в середу.

"Нам вдалося в умовах війни утримати досить високий рівень розрахунків на рівні 83%. Це дало змогу забезпечити розрахунки з основними контрагентами, здійснювати капітальні вкладення в реконструкцію та відновлення газових мереж, сприяти зміцненню обороноздатності України", - заявив процитований у документі генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

За його словами, газорозподільним компаніям, що працюють під брендом РГК, вдалося забезпечити стабільність газорозподільчих систем у зоні бойових дій і швидко відновлювати пошкоджені газові мережі після деокупації.

"Газорозподільні компанії спрямували 83% отриманої тарифної виручки на виплату зарплати працівникам, сплату податків і розрахунки з групою "Нафтогаз" та ОГТСУ за технологічний газ", - зазначили в РГК.

Водночас 3,8 млрд грн оператори газорозподільних мереж (ГРМ) не отримали через воєнні дії, зупинення підприємств і виїзд громадян за кордон.

"Найбільшою статтею видатків минулого року стала оплата праці. На це спрямовано 6,4 млрд грн. Оператори ГРМ зберегли всі робочі місця після початку війни та здійснили релокацію частини працівників із "бойових" регіонів", - ідеться в пресрелізі.

Другою за розміром статтею витрат стали податки. До державного та місцевих бюджетів у вигляді податків торік було спрямовано 4,9 млрд грн, що на 14% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

І на третьому місці - витрати на закупівлю технологічного газу.

"Загалом на розрахунки з групою "Нафтогаз", ДК "Газ України" та ОГТСУ спрямовано 3,2 млрд грн", - поінформували в компанії.

Ще близько 450 млн грн було спрямовано на відновлення розподілу газу на деокупованих територіях і територіях, що постраждали внаслідок бойових дій.

Крім того, РГК у 2022 році активно підтримувала ЗСУ та надавала гуманітарну допомогу, на що було спрямовано близько 181 млн грн, доповнили в РГК.

"Водночас газорозподільні компанії не отримали 3,8 млрд грн, які НКРЕКП передбачила в тарифах. Недоотримання тарифної виручки пояснюється воєнними діями, вимушеною міграцією українців за кордон і зупиненням промислових підприємств", - констатували в компанії.

Як прогнозують у РГК, у 2023 році рівень розрахунків через продовження війни знижуватиметься, на що впливають також значні руйнування будинків, підприємств та інфраструктури ГРМ.

Як повідомлялося, під брендом "РГК", керованим Group DF Дмитра Фірташа, працюють 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів. РГК також спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу.

Теги: #ргк

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