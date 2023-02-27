Економіка

18:32 27.02.2023

НБУ переглядає стратегію з урахуванням затягування війни, з квітня розпочне оцінку банків - голова

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НБУ переглядає стратегію з урахуванням затягування війни, з квітня розпочне оцінку банків - голова

Національний банк України розпочав формування оновленої стратегії, яка враховує перехід у "фазу тривалої війни" та необхідність подальшого відновлення, повідомив голова НБУ Андрій Пишний у фейсбуці в понеділок.

"НБУ, як архітектор фінансового ринку, не може й надалі наслідувати стратегію "мирного часу". Ми маємо реагувати на виклики та формувати оновлену стратегію, тримаючи в полі зору два напрями: "стратегію опору", адже ми перейшли у фазу тривалої війни, та "стратегію відновлення", адже попереду перемога і необхідність швидкого відновлення", - написав він за підсумками проведеної у вихідні дводенної стратегічної сесії.

За його словами, ключовим завданням змін стратегії є зменшення невизначеності та покращення спроможності регулятора.

"Ключовий висновок - спільними зусиллями ми маємо уникнути монетизації дефіциту бюджету цього року. Емісія може здатися простим і швидким рішенням, чудодійними ліками. Але ліки не можуть бути згубнішими за хворобу", - наголосив Пишний.

Голова Нацбанку також повідомив, що анонсоване раніше оцінювання банків розпочнеться з квітня.

"Питань, які потребують відповідей, вистачає: місія системно важливих банків - з огляду на пріоритети; роль державних банків; питання NPL, які виникли внаслідок війни; підтримка ВПК; кредитування ММСБ; доступність фінансових послуг... Як мають працювати банки, щоб дати можливість економіці працювати, і які кроки може та має забезпечити НБУ для розвитку фінансового сектору", - написав голова центробанку.

Він заявив, що Нацбанк чітко визначить свою роль у процесі відновлення, "беручи на себе ініціативу і формуючи порядок денний необхідних змін".

Як повідомлялося, у травні 2021 року НБУ, очільником якого на той момент був Кирило Шевченко, затвердив стратегію до 2025 року, до якої увійшли 12 цілей за трьома напрямами, зокрема сприяння відновленню та розвитку економіки, цифрові фінанси як драйвер цифровізації економіки та інституційний розвиток й операційна досконалість.

Першу стратегію НБУ було оприлюднено в березні 2018 року, вона включала сім цілей. Зокрема, забезпечення низької інфляції, створення стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективне регулювання фінансового сектору, вільний рух капіталу, фінансова інклюзія та побудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного Національного банку.

Теги: #нбу #пишний

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