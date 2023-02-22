АРМА відповіла на пропозицію Фіали скасувати конкурс із відбору управляючого корпоративними правами виробника "Моршинської"

Національне агентство із питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) роз'яснило низку деталей того, хто готується до проведення конкурсу з відбору керівника для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", які раніше зазнали критики з боку гендиректора інвестиційної компанії Dragon Capital Томаша Фіали.

Відповідні роз'яснення деталей конкурсу із відбору управителя заарештованими активами акціонера IDS Ukraine – громадянина РФ, оприлюднені у пресрелізі АРМА у середу.

АРМА уточнило у відповідь на статтю Фіали для видання New Voice, де він назвав "дивним" те, що конкурс оголошено лише на управління корпоративними правами двох юросіб, тоді як їхні цілісні майнові комплекси, нерухомість і заводи не входять до списку, що підлягають переданню в управління.

"АРМА не наділена повноваженнями приймати рішення про те, які активи слід заарештовувати, якими керувати, а якими – ні. Національне агентство виконує постанови суду, за якими заарештовані активи передаються в управління… У випадку з активами виробників та дистриб'юторів мінеральних вод, зокрема" Моршинської", на конкурс виставлено заарештовані корпоративні права іноземних компаній. АРМА не оголошувала конкурсного відбору для майнових комплексів відповідних підприємств, оскільки таке майно не передавалося агентству для управління", - зазначається у роз'ясненні відомства.

Воно також уточнило, що щодо заарештованих та переданих в управління АРМА акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" конкурс для пошуку управляючого не оголошувався, оскільки в резолютивній частині відповідної судової постанови не зазначалося, яким чином здійснюватиметься управління цим активом.

"Агентство не має дискреційних повноважень самостійно обирати, яким шляхом керувати будь-яким заарештованим об'єктом, тому в цій ситуації звернулося з офіційним листом до правоохоронного органу про необхідність уточнення цього аспекту. Також правоохоронців поінформовано про доцільність накладення арешту та передання в управління АРМА не лише корпоративних прав, а також майна цих суб'єктів господарювання для можливості ефективного розпорядження різними типами активів, що входять до структури зазначеного бізнесу", - уточнило агентство.

У свою чергу Фіала раніше звернув увагу АРМА на норму в законодавстві про її діяльність, згідно з якою призначений відомством управляючий корпоративними правами зобов'язаний узгоджувати свої дії із власником вилучених активів. Таким чином, на думку Фіали, "АРМА пропонує переможцю конкурсу узгоджувати свої дії із підсанкційним російським олігархом, який навіть після арешту акцій залишається їхнім власником".

"Ця норма є деструктивною, АРМА вже тривалий час докладає зусиль для зміни законодавства. Наприклад, сьогодні в парламенті зареєстровано і навіть узгоджено профільним антикорупційним комітетом кілька законопроєктів (№6233 та №8184), спрямованих на розблокування управління корпоративними правами, зокрема тих, що належать російським і білоруським бенефіціарам. Без законодавчих змін повне та комплексне вирішення проблеми наразі видається неможливим", - пояснило відомство.

Таким чином, відомство визнає, що управління заарештованими корпоративними правами на сьогодні справді ускладнене чинними нормами закону про АРМА, які вимагають від управляючого узгоджувати свої рішення з власником таких активів, у цьому випадку – ще й з росіянами.

Раніше гендиректор Dragon Capital відзначив недостатні терміни для проведення якісного конкурсу на пошук управителя. За його даними, конкурс було оголошено 10 лютого з кінцевим терміном подання заявок 22 лютого, внаслідок чого зацікавлені учасники мають вісім робочих днів на всебічний аналіз потенційного об'єкта управління та пов'язаних з ним ризиків, формулювання стратегії та складання фінансового прогнозу для оцінки очікуваного доходу державного бюджету від управління корпоративними правами.

"Щодо термінів проведення конкурсу, йдеться лише про термін прийому документів від потенційних управляючих, а не про час на "укладання угоди". Оскільки однією з вимог до учасників конкурсного відбору є наявність досвіду управління активами за відповідним профілем, компанії мають розуміти специфіку цього ринку, знати його основних гравців, тенденції розвитку, а отже формування програми управління таким бізнесом не повинно бути для них проблемою", - відповіло агентство в роз'ясненні.

Крім того, за даними АРМА, в цьому випадку не йдеться про необхідність до 22 лютого аналізувати стан майнових комплексів і виробничу базу конкретних підприємств, адже вони не є об'єктами майбутнього управління.

"Зі свого боку, АРМА може надати учасникам для ознайомлення лише ту інформацію, яку агенція має і змогла отримати законним шляхом. Якщо власник на запит АРМА добровільно не надає відомостей про діяльність компанії, можливість витребувати ці документи відсутня. Водночас Нацагентство забезпечує всім учасникам рівний та безперешкодний доступ до наявної інформації про актив", - підсумувало відомство у роз'ясненні.

Крім того, воно підтвердило свою відкритість до діалогу з усіма зацікавленими сторонами, зокрема представниками українського бізнесу, для з'ясування всіх проблемних питань та партнерської роботи над пошуком ефективних рішень.

Як повідомлялося, 10 лютого АРМА, оголосило конкурс з відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi. Прийом заявок триватиме до 22 лютого.

Учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами компанії у вигляді 100% частки у статутному капіталі цієї юрособи у розмірі 8,8 млн грн. Крім того, АРМА шукає управляючого корпоративними правами іноземної компанії, а саме звичайними бездокументарними іменними акціями юридичної особи, яка спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4,5 млн грн.

Раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" розповів, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, що перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".