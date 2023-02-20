"Метінвест" запустив ПівнГЗК та ІнГЗК у Кривому Розі після простою з літа 2022р.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" ввела в роботу Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівнГЗК) та Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, обидва - Кривий Ріг), які простоювали з літа 2022 року.

Згідно з пресрелізом компанії Metinvest B.V., ПівнГЗК та ІнГЗК введено в експлуатацію наприкінці минулого року.

Таким чином, всі три ГЗК, зокрема й Центральний (ЦГЗК), працюють та виробляють продукцію.

Як повідомлялося, обсяги виробництва ГЗК значно скоротилися через повномасштабні воєнні дії на території України. Через зупинку маріупольських металургійних комбінатів з кінця лютого-2022 відбулося значне скорочення внутрішньогрупового споживання залізорудної сировини та суттєве зниження локального попиту. На обсяги виробництва негативно вплинули експортні логістичні обмеження на тлі блокування портів Чорного моря.

Для мінімізації запасів залізорудної продукції група призупинила виробничу діяльність ІнГЗК наприкінці червня, ПівнГЗК – з кінця серпня.

ПівнГЗК, ІнГЗК та ЦГЗК входять до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).