Економіка

20:19 16.02.2023

МХП має намір створити з Tanmiah Food Company спільне підприємство для нарощування виробництва курятини в КСА

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МХП має намір створити з Tanmiah Food Company спільне підприємство для нарощування виробництва курятини в КСА

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, планує створити спільне підприємство з Desert Hills for Veterinary Services Company, дочірньою компанією Tanmiah Food Company, лідером ринку Королівства Саудівська Аравія (КСА) з виробництва м'яса птиці та інших м'ясних продуктів.

Як повідомляє МХП на Варшавській фондовій біржі у четвер, відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали 16 лютого, він буде першим кроком до створення спільного підприємства.

"За підтримки уряду Саудівської Аравії та відповідно до цілей у сфері продовольчої безпеки "Бачення Саудівської Аравії 2030" у меморандумі викладаються принципи створення спільного підприємства для прискорення зусиль щодо усунення наявного виробничого дефіциту в птахівництві КСА", - зазначається в повідомленні МП.

Уточнено, що фокус майбутнього підприємства буде зосереджений на розвитку та експлуатації птахівницьких підприємств, включно зі створенням нового інкубаторію в Саудівській Аравії для виведення 108 млн інкубаційних яєць на рік. Він також інвестуватиме у комбікормові підприємства для виробництва 137 тис. тонн кормів на рік.

За даними МХП, ініціативи здебільшого фінансуватимуться Фондом розвитку сільського господарства Саудівської Аравії. Український холдинг має намір надати широкий спектр галузевих знань за усім ланцюжком створення додаткової вартості курятини, щоб використати довгострокові можливості та проєктувати найкращі у своєму класі об'єкти, цілком адаптовані до умов місцевого ринку.

Зазначається, що створення спільного підприємства, як і раніше, потребує необхідних дозволів регулювальних органів, зокрема дозволів Головного управління з конкуренції Саудівської Аравії та інших відповідних дозволів.

За даними МХП, меморандум підписано 16 лютого 2023 року в Ер-Ріяді в офісі Міністерства навколишнього середовища, водних ресурсів та сільського господарства КСА. Також на зустрічі були присутні представники Міністерства інвестицій та торгівлі КСА, Управління з контролю за продуктами та ліками КСА, Фонду розвитку країни та компанія Saudi Investment Recycling Company.

Холдинг нагадав, що Tanmiah Food Company є одним з провідних на Близькому Сході постачальників свіжого та переробленого м'яса птиці, інших м'ясних продуктів, а також кормів для тварин та товарів для здоров'я. Це є публічна компанія, зареєстрована на Саудівській фондовій біржі. Бізнес-модель Tanmiah передбачає виробництво, переробку та розповсюдження продукції, що продається в Саудівській Аравії, ОАЕ, Бахрейні, Омані, Йорданії та Кувейті. Станом на 31 грудня 2022 року Tanmiah управляє 108 фермами, а також шістьма інкубаторіями, двома комбікормовими заводами та чотирма скотобійнями.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року агрохолдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Холдинг виробляє та реалізує свою продукцію під ТМ "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", "LaStrava", "Skott Smeat", "РябChick", "Ukrainian Chicken", "Qualiko", "Sultanah" "Assilah"; а також через франчайзингову мережу магазинів "М'ясомаркет" та точок стрит-фуду "Döner Market".

МХП у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку проти $133 млн чистого збитку у 2020 році, його виторг зріс на 25% - до $2,37 млрд.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

Теги: #мхп

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