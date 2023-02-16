Україна націоналізувала низку заводів, які належать російському олігарху Дерипасці

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про передання у державну власність підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці, повідомляє пресслужба СБУ.

"Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" і "Жежелівський кар’єр". Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, спецслужба встановила, що Дерипаска, який належить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

"Так російський олігарх намагався приховати свою причетність до українських активів", - уточнюють у СБУ.

Там додають, що співробітники Служби безпеки викрили схему й ініціювали передання 100% російського майна в дохід України.

"Заходи з націоналізації підприємств країни-агресора проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора", - підсумували у спецслужбі.