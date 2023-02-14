Група "ТАС" Тігіпка планує увійти до СП австрійських voestalpine та ÖBB Rail Cargo з будівництва вагонів

Кіпрська T.A.S. Overseas Investments Limited із групи "ТАС" Сергія Тігіпка має намір отримати понад 25% в австрійській TransAnt GmbH (Лінц) – спільному підприємстві, створеному австрійськими ÖBB Rail Cargo Group та voestalpine Stahl GmbH для виробництва інноваційних та економічно ефективних залізничних вантажних вагонів.

Як йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ) на його сайті, відомство вже надало T.A.S. Overseas Investments Limited відповідний дозвіл на основі її заявки та заявок TransAnt та voestalpine Stahl.

Крім того, про отримання повідомлення у зв'язку з придбаним компанією TAS Overseas Investments Limited частки статутного капіталу TransAnt GmbH 24 січня цього року повідомила і Комісія із захисту конкуренції Кіпру.

"TransAnt GmbH - це спільне підприємство, створене наприкінці 2020 року між Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft і voestalpine Stahl GmbH для роботи в секторі залізничних вантажоперевезень. На цьому етапі TransAnt не займається комерційною діяльністю. Однак після завершення цієї угоди очікується, що вона буде активно займатися виробництвом, розробкою, постачанням, продажем та орендою "гнучких" вагонів та надбудов для перевезення вантажів у промисловому секторі.

Спочатку Rail Cargo Group повідомляло про плани паритетного володіння в СП з voestalpine, проте на сьогодні її частка, згідно з австрійським реєстром, становить 19,8%, тоді як voestalpine - 80,2%.

У зв'язку з цим АМКУ класифікує компанії TransAnt GmbH та voestalpine Stahl GmbH та пов'язані з ними компанії як єдиний суб'єкт господарювання – Групу VAS. Це глобальна сталеливарна та технологічна група, що працює в автомобільній та споживчій промисловості, аерокосмічній та нафтогазовій промисловості, а також у залізничній промисловості, яка котирується на Віденській фондовій біржі і не має кінцевих власників-бенефіціарів.

Гурт "ТАС" засновано 1998 року бізнесменом Сергієм Тігіпком. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський та страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

До групи входить "Дніпровагонмаш" (ДВМ) - одне з провідних підприємств України з проєктування та виготовлення вантажних вагонів. Річна потужність виробництва – 9 тис. вагонів. 2021 року ДВМ скоротив випуск вантажних вагонів на 39,2% - до 477 шт., реалізацію - на 44% до 461 од. Загалом в Україні було випущено 1,9 тис. вагонів. Даних про виробництво за 2022 рік наразі немає, проте підприємство звітувало про 32,7 млн грн чистого прибутку.

Тігіпко наприкінці 2022 року повідомляв Forbes, що "Дніпровагонмаш" випускає 70 вантажних вагонів на місяць і готується локалізувати виробництво в Австрії.