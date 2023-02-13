Менеджмент IDS Ukraine занепокоєний оголошенням АРМА конкурсу на посаду управляючого корпоративними правами компанії

Менеджмент найбільшого в Україні виробника мінеральних вод IDS Ukraine занепокоєний оголошенням Національним агентством з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), конкурсу з відбору управляючого корпоративними правами компанії та сумнівається, що передання управління підприємства іншим особам матиме позитивний вплив на діяльність підприємства.

"Менеджмент компанії занепокоєний початком відбору управляючого для активів найбільшого виробника питної води в країні. Адже з моменту передання корпоративних прав АРМА в листопаді 2022 року не було вжито жодних дій з боку компанії, які вимагали б зміни управління IDS Ukraine, зокрема дотримання всіх накладених "обмежень", - повідомляється на сайті IDS Ukraine у понеділок.

При цьому зазначається, що передання управління IDS Ukraine іншим особам навряд чи позитивно вплине на діяльність компанії, оскільки раніше АРМА не показала успішних кейсів роботи із активами, що потрапили в її управління.

Компанія нагадала, що її менеджмент ефективно керував бізнесом у надскладних умовах російського воєнного вторгнення, в яких вона зберегла частку на ринку на рівні 2021 року, хоча скоротила продаж на 29%.

Організаційна ефективність бізнесу залишалася постійною загалом протягом останніх 20 років, незважаючи на неодноразові зміни у структурі власників протягом останніх 20 років, неодноразові зміни у структурі власників. "Підтвердженням останнього є беззаперечне лідерство та бездоганна ділова репутація компанії, тому ми переконані у відсутності необхідності змін менеджменту компанії та її працівників", - зазначено у повідомленні.

Менеджмент IDS Ukraine сподівається, що "держава зацікавлена у збереженні великого українського виробника води і не допустить змін у структурі менеджменту, що довело свою ефективність у минулому та за нинішніх важких умов", - наголошується в пресрелізі.

IDS Ukraine наголосила, що продовжила виробляти питну воду та сприяти подальшому розвитку категорії безалкогольних напоїв в Україні. Так, у 2022 році було відновлено випуск негазованої води "Миргородська Лагідна", у 2023 році стартувало виробництво енергетичного напою "Воля", перша партія якого у розмірі 40 тис. банок розподілена серед захисників України на передовій.

Також, за даними компанії, IDS Ukraine залишилася найбільшим платником податків у галузі, перерахувавши минулого року до бюджетів усіх рівнів 699 млн грн, навіть з урахуванням тимчасової окупації одного з її підприємств у Голій Пристані Херсонської області.

У пресрелізі нагадується, що у рамках співробітництва зі 194 фондами та волонтерськими організаціями виробник мінвод у 2022 році надав благодійну допомогу на суму понад 100 млн грн, зокрема на потреби військових, лікарень, переселенців та на деокуповані території було безкоштовно передано продукції на суму понад 67 млн грн. Крім того, лише за січень 2023 року компанія поставила 120 тис. літрів питної води до деокупованого Херсона.

Наразі IDS Ukraine забезпечує роботою 3 тис. українців, а також продовжує виплати всім мобілізованим працівникам — загальна їхня сума у 2022 році досягла 18,7 млн грн.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" розповів, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, що перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств із виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

За даними рейтингу 100 найдорожчих українських брендів, складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренда "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine становила $533 млн. Загальна сума капітальних інвестицій холдингу за останні п'ять років становила 2,3 млрд грн.