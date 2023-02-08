Економіка

11:09 08.02.2023

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

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НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Національний банк України (НБУ) відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Відповідне рішення №49-рш правління НБУ ухвалило 7 лютого.

Теги: #банк #форвард #неплатоспроможний

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