НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних
Національний банк України (НБУ) відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних, повідомила пресслужба регулятора в середу.
Відповідне рішення №49-рш правління НБУ ухвалило 7 лютого.
Національний банк України (НБУ) відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних, повідомила пресслужба регулятора в середу.
Відповідне рішення №49-рш правління НБУ ухвалило 7 лютого.
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