Економіка

07:32 01.02.2023

Банки у IV кв.-2022 відзначають зростання загальних обсягів фондування, очікують збереження тенденції у I кв.-2023

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Банки у IV кв.-2022 відзначають зростання загальних обсягів фондування, очікують збереження тенденції у I кв.-2023

Зростання обсягів фондування домогосподарств у четвертому кварталі 2022 року відзначили 86% українських банків, які брали участь в опитуванні Національного банку України (НБУ) проти 75% кварталом раніше, зростання обсягів фондування корпорацій - 85%, а домогосподарств - 93%.

Згідно з результатами опитування центробанку, оприлюдненими на його сайті у вівторок, третій місяць поспіль скорочувалися обсяги оптового фондування, до якого належить рефінансування НБУ.

Зазначається, що збільшення загальних обсягів фондування у першому кварталі 2023 року очікують передусім від населення (74%), а також прогнозують зниження обсягів оптового фондування та фондування корпорацій.

У опитуванні сказано, що 60% банків зазначають, що середня вартість зобов'язань у четвертому кварталі зросла за рахунок залучень від корпорацій і населення. У наступному кварталі банки очікують більшого зростання залучень від корпорацій і домогосподарств.

За інформацією НБУ, більшість банків (52%) зазначають, що обсяг капіталу за останні 12 місяців залишиться незмінним. На зменшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців очікують 29% фінустанов, а зростання - 38%.

Опитування про банківське фондування НБУ проводив з 16 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року серед 26 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов складає 94% у загальному обсязі активів банківської системи країни.

 

 

Теги: #банки #фондування

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