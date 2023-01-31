Економіка

19:03 31.01.2023

Кабмін затвердить бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття з видатками близько 17 млрд грн

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Кабмін затвердить бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття з видатками близько 17 млрд грн

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 31 січня, затвердить бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні затвердимо бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Його витрати становитимуть близько 17 млрд грн. Це кошти на виплати безробітним, на компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, на компенсації з часткового безробіття, на мікрогранти для малих підприємців", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, минулого року Україна у повному обсязі профінансувала соціальні витрати.

"Цього року також виконаємо всі зобов'язання", - наголосив прем'єр.

 

 

Теги: #бюджет #соцстрахування

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