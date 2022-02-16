Економіка

13:25 16.02.2022

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

1 хв читати
Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Доходи фонду у 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523 млн грн, зокрема страхові внески – 36 168,8 млн грн.

Видатки становитимуть 37 523 млн грн, зокрема видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги – 22 821,2 млн грн, страхові виплати – 12 218,6 млн грн.

Теги: #бюджет #соцстрахування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 14.02.2022
Бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн за рахунок видатків на обслуговування держборгу

Бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 16,6 млрд грн за рахунок видатків на обслуговування держборгу

13:22 10.02.2022
Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

17:41 25.01.2022
Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

14:28 12.01.2022
Марихуана поповнила скарбницю американських штатів на $10,4 млрд

Марихуана поповнила скарбницю американських штатів на $10,4 млрд

16:51 04.01.2022
Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

14:08 28.12.2021
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: Україна отримає $300 млн

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: Україна отримає $300 млн

13:23 28.12.2021
Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

Терехов пообіцяв знести "Харківський Стоунхендж", розкритикований користувачами соцмереж

20:45 27.12.2021
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік обсягом $768 млрд

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік обсягом $768 млрд

17:17 17.12.2021
Оператори в разі затримки підключення сіл до оптичного інтернету зможуть отримати оплату за інтернетизацію в 2022 р. після додаткової угоди з громадами

Оператори в разі затримки підключення сіл до оптичного інтернету зможуть отримати оплату за інтернетизацію в 2022 р. після додаткової угоди з громадами

19:36 15.12.2021
Конгрес США схвалив оборонний бюджет на 2022 рік, документ відправлять на підпис президенту

Конгрес США схвалив оборонний бюджет на 2022 рік, документ відправлять на підпис президенту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

Україна запобігла блокаді чорноморських портів

Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

США запропонували Україні гарантію щодо кредиту на $1 млрд

ОСТАННЄ

Витоку або спотворення даних на тлі DDоS-атаки на банки та держсайти не зафіксовано - Держспецзв'язку

Пенсію для більш ніж 10 млн українців буде проіндексовано на 14% з 1 березня

monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак, Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження

ЄС підготувався до можливих перебоїв у постачанні газу з РФ

Рівненська АЕС відключила блок №1 на плановий ремонт

Транзит калійних добрив із Білорусі через Україну триває

Транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину продолжается – источник

Пінчук, Квасневський, Більдт та Фукс проведуть низку зустрічей у Дніпрі 16 лютого

Клієнти відзначають перебої в роботі Приват24

Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавця

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА