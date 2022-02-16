Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Доходи фонду у 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523 млн грн, зокрема страхові внески – 36 168,8 млн грн.

Видатки становитимуть 37 523 млн грн, зокрема видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги – 22 821,2 млн грн, страхові виплати – 12 218,6 млн грн.