"Прометей" докупив два трактори Fendt

Група компаній "Прометей" придбала два нові трактори Fendt 1038 Vario німецького виробництва, інвестиції в сільгосптехніку дозволять зернотрейдеру покращити ефективність аграрних операцій під час майбутньої посівної та інших польових робіт.

Як повідомляється в пресрелізі холдингу в середу, купівля техніки здійснена за фінансової підтримки лізингової компанії ТОВ "ОТП Лізинг", водночас "Прометей" продовжує користуватися кредитними лімітами у розмірі 38 млн грн, виділеними ОТП Банком (Київ).

"При виборі сільгосптехніки ми керувалися критеріями універсальності та потужності. Вибрані моделі є сучасними розробками відомого виробника, в яких втілені останні інженерні напрацювання. Вони чудово впораються з транспортними роботами та високим навантаженням, а компактні розміри роблять їх маневреними та універсальними", - цитує зернотрейдер свого керівника підрозділу "Прометей Авто" Володимира Ключнікова.

Уточнено, що фахівці компанії обрали колісні трактори, оскільки їхнє програмне забезпечення дозволяє автоматизувати низку робочих процесів на полях для досягнення суттєвішого економічного ефекту.

Як повідомлялося, у червні 2022 року "Прометей" заявив про намір розширити парк вантажних автомобілів-зерновозів до 100 одиниць до кінця року. Станом на вересень-2022 холдинг мав 45 власних зерновозів.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.