Економіка

17:11 25.01.2023

"Прометей" докупив два трактори Fendt

2 хв читати

Група компаній "Прометей" придбала два нові трактори Fendt 1038 Vario німецького виробництва, інвестиції в сільгосптехніку дозволять зернотрейдеру покращити ефективність аграрних операцій під час майбутньої посівної та інших польових робіт.

Як повідомляється в пресрелізі холдингу в середу, купівля техніки здійснена за фінансової підтримки лізингової компанії ТОВ "ОТП Лізинг", водночас "Прометей" продовжує користуватися кредитними лімітами у розмірі 38 млн грн, виділеними ОТП Банком (Київ).

"При виборі сільгосптехніки ми керувалися критеріями універсальності та потужності. Вибрані моделі є сучасними розробками відомого виробника, в яких втілені останні інженерні напрацювання. Вони чудово впораються з транспортними роботами та високим навантаженням, а компактні розміри роблять їх маневреними та універсальними", - цитує зернотрейдер свого керівника підрозділу "Прометей Авто" Володимира Ключнікова.

Уточнено, що фахівці компанії обрали колісні трактори, оскільки їхнє програмне забезпечення дозволяє автоматизувати низку робочих процесів на полях для досягнення суттєвішого економічного ефекту.

Як повідомлялося, у червні 2022 року "Прометей" заявив про намір розширити парк вантажних автомобілів-зерновозів до 100 одиниць до кінця року. Станом на вересень-2022 холдинг мав 45 власних зерновозів.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #трактор #прометей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 04.01.2023
Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

13:32 28.12.2022
Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

21:00 27.12.2022
Російське вторгнення завдало зернотрейдеру "Прометей" $50-60 млн збитків, постраждали вісім елеваторів

Російське вторгнення завдало зернотрейдеру "Прометей" $50-60 млн збитків, постраждали вісім елеваторів

18:48 27.12.2022
Україна у 2023 році збере приблизно 40 млн тонн урожаю через нерентабельність вирощування зернових – власник ГК "Прометей"

Україна у 2023 році збере приблизно 40 млн тонн урожаю через нерентабельність вирощування зернових – власник ГК "Прометей"

18:50 23.12.2022
"Прометей" повернув частину елеваторів на півдні, але побоюється їх недозавантаження через скорочення майбутніх урожаїв – власник групи Гороян

"Прометей" повернув частину елеваторів на півдні, але побоюється їх недозавантаження через скорочення майбутніх урожаїв – власник групи Гороян

20:22 09.12.2022
На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

13:18 05.11.2022
Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

Герої ГК "Прометей": співробітники компанії добровільно вступають до лав ЗСУ

17:55 24.10.2022
Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

Зернотрейдер "Прометей" з початку року не отримав відшкодування ПДВ на 112 млн грн

12:12 23.09.2022
ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

15:48 16.09.2022
Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу" – прем'єр

У нас достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Отримати дозвіл на викиди можна буде через платформу "ЕкоСистема" – Мінприроди

Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

ЄБРР обговорює проєкти у Харкові, Миколаєві та Херсоні

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Дефіцит потужності в енергосистемі через похолодання зростає – "Укренерго"

Українські виробники меблів експортували продукції на $806,6 млн за 2022 рік – УАМ

"Овостар" у 2022 році скоротив виробництво яєць на 9%

Понад 70% продуктових магазинів в Україні буде обладнано генераторами до кінця січня

"ДТЕК" до кінця опалювального сезону планує відремонтувати 6 енергоблоків ТЕС

У Харкові відновлено 66 багатоповерхівок, які постраждали від ворожих обстрілів, ще понад 40 у процесі реконструкції – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА