Економіка

11:10 09.02.2024

"Епіцентр Агро" придбав у лізинг 50 тракторів Fendt

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Агрохолдинг "Епіцентр Агро", що входить до групи компаній "Епіцентр К", підписав контракт на придбання в лізинг 50 нових тракторів Fendt 942 Vario, повідомляється на його офіційному сайті.

"Оновлення технічного парку аграрної компанії – це стратегічна інвестиція, що має на меті не лише наростити ефективність роботи, а й підвищити якість виконання технологічних операцій, зробити процеси автоматизованими та більш комфортними для працівників, оптимізувати затрати багатьох ресурсів – часу, праці, добрив, пального тощо. Тому це питання досить часто є одним із ключових завдань сільгоспвиробника", - зазначається в повідомленні.

За інформацією головного інженера департаменту аграрних питань Олександра Березюка, якого цитує пресслужба, у тракторному парку агрохолдингу є такі відомі бренди, як John Deere, Fendt, Case IH, NH, Claas. При цьому 50% тракторного парку - трактори бренду Fendt.

"За співвідношенням ціна-якість цей виробник нас цілком влаштовує. (...) Усі придбані трактори обладнанні навігаційними системами Trimble, що дає змогу підвищити їхню продуктивність із дотриманням якості проведення технологічної операції, здійснювати диференційоване внесення добрив, ЗЗР, насіння за картами й отримувати зворотну інформацію про факт внесення, висіву", - пояснив він.

За інформацією "Епіцентр Агро", наразі 25 тракторів уже надійшли, решту 25 планується отримати до кінця березня.

Окрім оптимального співвідношення ціни та якості, важливими чинниками при виборі моделі Fendt 942 Vario стали взаємовигідні партнерські програми з фінансовими установами, а також доступність тракторів у виробника для часткового отримання під осінній сезон 2023 року та весняний 2024 року, резюмували в агрохолдингу.

ТОВ "Епіцентр К" створене 2003 року, відкрило перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торговельних центрів. Також розвиває аграрний напрям бізнесу з 2016 року. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській і Київській областях. До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів загальним обсягом одночасного зберігання 1,5 млн тонн.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%). 

Теги: #трактор #епіцентр_агро

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