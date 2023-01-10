Економіка

15:30 10.01.2023

Чернігівщина отримала ще три потужні генератори з Данії

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Чернігівська область отримала від компанії ROCKWOOL (Данія) три потужні генератори для забезпечення роботи критичної інфраструктури, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні до області надійшла чергова партія допомоги від данської компанії ROCKWOOL. Це три потужні генератори (2 – 200 кВт, 1 – 165 кВт), які стануть у нагоді для стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури у разі відключення електропостачання", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Наші партнери з компанії ROCKWOLL чітко та вчасно виконують свої зобов’язання по допомозі Чернігівщині у проходженні зимового періоду. Була потреба у потужних генераторах для об’єктів критичної інфраструктури по певним населеним пунктам. Наразі… питання вирішене", – наведено у повідомленні слова першого заступника начальника Чернігівської ОВА Костянтина Мегема.

Теги: #енергетика #данія #чернігівська_область #генератори

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