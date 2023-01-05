"Київміськбуд" відновив роботу на 10 із 22 будмайданчиків, у 2022 р. здав в експлуатацію 101,7 тис. кв.м

Холдингова компанія "Київміськбуд" відновила роботу на 10 із 22 довоєнних будмайданчиків, за підсумками 2022 року здано в експлуатацію 101,7 тис. кв. м житла, повідомила агентство "Інтерфакс-Україна" директор департаменту з продажу та маркетингу холдингу Тетяна Маркова.

"Київміськбуд" відновив роботу на будмайданчиках з червня, вдалося відновити будівництво на 10 будівельних майданчиках: ЖК "Абрикосовий", Miraх, "Урлівський-1", "Урлівський-2", Twin House, "Поділ Град", "Кирилівський гай", "Гвардійський", Lake House, Urban Park.

"Головні зусилля компанія зосередила на об'єктах високої готовності, які можна було добудувати та ввести в експлуатацію. Об'єкти на початкових етапах будівництва поки що призупинено. Сподіваємося, навесні нам вдасться відновити роботи на всіх наших комплексах, хоча планові відключення електроенергії дещо вагаються від цих надій", - сказала Маркова.

Протягом 2022 року компанії вдалося здати в експлуатацію три житлові комплекси: "Райдужний", "Гвардійський" і першу чергу "Оберіга-2" (загалом понад 101,7 тис. кв. м), а також чотири паркінги на 617 машиномісць.

Водночас нових проєктів "Київміськбуд" у 2022 році не запускав. "Головне – добудувати розпочаті комплекси, а їх зараз 22. На майбутнє у "Київміськбуді" розроблено нові проєкти на 500 тис. кв. м нерухомості", - сказала Маркова.

Вона наголосила, що за рік вартість будівельних матеріалів зросла майже на 50%. "Довго утримувати ціни на довоєнному рівні просто неможливо, адже потрібно купувати матеріали. Тож довелося підвищувати. У середньому зростання становило близько 10-15%, залежно від комплексу", - сказала Маркова, додавши, що загалом це нижче загальнокиївської статистики, де зростання становило 36% (середні ціни зросли з 35,4 тис. грн/кв. м у лютому-2022 (до 48,2 тис. грн у листопаді-2022).

Загалом вона оцінила 2022 рік як "добре, що вижили", адже повномасштабна війна РФ проти України далася взнаки на всіх сферах життя.

"Найменше люди думають про купівлю нерухомості, коли поряд постійно щось вибухає і ракетні обстріли. Попит ледь жевріє. Більш менш активно цікавитися нерухомістю почали у вересні. І це був чи не єдиний місяць за час війни, коли почали купувати квартири. До цього цікавилися переважно підземними паркінгами та приміщеннями на -1 поверхах", - сказала Маркова.

Маркова додала, що стимулювати ринок могла б програма е-Оселя, але її ефект на ринок наразі незначний.

"Дуже добре, що уряд зробив крок до покращення добробуту саме військових, правоохоронців, лікарів та вчителів. Десятиліттями люди цих професій, маючи невисокі зарплати, про власні квартири могли лише мріяти. Заплановано розширення категорій учасників програми, але потрібно розширити рамки самої іпотеки. Якщо взяти проєкти "Київміськбуду", то на момент готовності будинків на 70-80% у нас, як правило, вже продано все. Невеликих квартир немає вже на стадії 50% готовності. Нам часто просто не запропонували потенційному учаснику іпотеки», – сказала Маркова.

На її думку, щоб програма «еОселя» могла дати поштовх розвитку первинного ринку нерухомості, вимоги до забудовників та стадії готовності житла потрібно переглянути.

Вона нагадала, що забезпечення українців житлом у два-три рази менше від середнього для громадян країн ЄС. "Війна внесла свої корективи у запит, наголошує зараз на об'єктах високої готовності та паркінгах. Тим часом покупці не перестають цікавитись і будинками на початковому етапі будівництва, переважно якщо у таких будинках є квартири невеликих площ та будівництво такого об'єкту вже відновлено. Це свідчить про відкладений інвестиційний попит, який неодмінно «вибухне», щойно закінчиться війна і ситуація в країні стабілізується", - вважає Маркова.

Холдингову компанію "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на вересень 2022 року є Київська міська рада (80%).

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року компанія зменшила чистий прибуток на 18,4% порівняно з фінансовим результатом у 2020 році до 5,725 млн грн.