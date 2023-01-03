Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Звернення до президента України про необхідність ветування законопроєкту №5655 про містобудівну реформу вже підписали понад 700 депутатів сільських, селищних та міських рад, повідомляє Асоціація міст України на своєму сайті.

"Станом на 3 січня 2022 року до президента України щодо застосування ним вето до законопроєкту №5655 звернулись 44 сільські, селищні, міські ради, більшість від складу яких становить понад 700 народних обранців. У своїх зверненнях депутати звертають увагу президента України на необхідність збереження досягнень реформи децентралізації, що знищуються проєктом №5655, та просять ветувати законопроєкт", - заявили в АМУ.

Раніше постатейне обґрунтування аргументів, наданих у зверненні до президента України щодо необхідності застосування вето до законопроєкту №5655, надала Асоціація міст України, йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що петиція з вимогою застосувати вето до закону №5655 набрала понад 42 тисячі голосів. Крім того, звернення щодо вето підписали громадські організації та представники провідних ЗМІ, зокрема рух "Чесно", Центр протидії корупції, редактор "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова, редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов та інші. Закон перебуває на підписі у президента з 19 грудня.