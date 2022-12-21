Економіка

14:01 21.12.2022

Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

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Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

Віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков закликав професійну спільноту та міжнародних партнерів долучитися моніторингу та впровадження реформи містобудування.

"Закон викликав значні дискусії, що ще раз наголошує на його терміновості та значенні для всього суспільства. Спільно у нас зараз є всі важелі для того, щоб втілити реформу містобудування, з урахуванням усіх антикорупційних запобіжників", - написав віцепрем'єр на фейсбук-сторінці.

За його словами, після підписання закону президентом протягом півроку необхідно буде розробити та ухвалити понад 50 підзаконних актів для його імплементації.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

 

Теги: #закон #нерухомість #кубраков #містобудування

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