Економіка

13:41 21.12.2022

Ризику девальвації наразі немає, але перехід до плаваючого курсу слід розглянути після війни - голова Райффайзен Банку

3 хв читати
Ризику девальвації наразі немає, але перехід до плаваючого курсу слід розглянути після війни - голова Райффайзен Банку

Нинішній режим фіксованого офіційного курсу є раціональним рішенням у воєнній ситуації, а наявна різниця між офіційним і курсом готівкового ринку в 10% допустима в поточних умовах, вважає голова правління Райффайзен Банку (Київ) Олександр Писарук.

"Той факт, що в нас існує кілька курсів, об'єктивний. Коли є обмеження на рух капіталу, завжди буде ситуація з кількома курсами. Головне, щоб різниця між ними була стабільною і не дуже великою", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, коли спреди між офіційним і готівковим курсом понад 10-15% і продовжують зростання, це свідчення того, що встановлений фіксований курс "віджив своє", і тоді необхідно реагувати, як це і зробив улітку вимушено і з запізненням Нацбанк, девальвувавши офіційний курс на 25%.

"На сьогодні структурних дисбалансів я не бачу. Скаржаться і експортери, і імпортери. Але якщо реально подивитися, то спреди з готівковим ринком у рамках 10% - це більш-менш збалансовано. Не бачу ризику девальвації цього року", - описав поточну ситуацію банкір.

Писарук зазначив, що останні блекаути обійшлися без панічних коливань курсу, що є чудовим прикладом того, що українці адаптувалися до всього.

Він зазначив, що обмінний курс - це не просто функція купівлі-продажу валюти за експортно-імпортними операціями, а він, передусім, залежить від платіжного балансу країни. "Прискорення міжнародної фінансової допомоги в другому півріччі балансує негативний торговельний баланс, що передбачає, зокрема, операції українців за кордоном, як імпорт послуг", - пояснив голова правління Райффайзен Банку, який свого часу працював у МВФ і обіймав посаду першого заступника голови НБУ.

Коментуючи дискусію про необхідність повернення до плаваючого курсу, Писарук висловив думку, що під час війни немає умов для нормального функціонування валютного ринку.

"Дуже багато чинників, які впливають: від невизначеності з ситуацією із зерновим коридором до руйнування критичної інфраструктури, психологічні аспекти, що впливають на вкладників, тощо. Водночас, думаю, слід розглянути перехід до плаваючого курсу відразу після війни", - вважає банкір.

За його словами, міжбанківський ринок обмежений і працює в режимі фіксованого курсу, а НБУ підтримує його, покриваючи різницю між попитом і пропозицією валюти, яка з літа скоротилася в 3-5 разів завдяки, передусім, зерновому коридору і збільшенню міжнародної фінансової допомоги.

"Ці чинники дали змогу стабілізувати ринок, але все ще не збалансувати його. Тому швидко переходити до вільного валютного ринку в умовах великого дефіциту валюти, суворих адміністративних обмежень і обмежень валютного контролю вважаю недоцільним", - наголосив Писарук.

Він також наголосив на необхідності вкрай обережно при калібруванні різних сегментів валютного ринку. "Загальний принцип - не зашкодити. В ситуації, коли в нас три курси валют, і все стабільно працює - don't touch it - краще нічого зайвий раз не чіпати", - зазначив голова правління Райффайзен Банку.

Відповідаючи на запитання про те, як банк встановлює курс обміну за картками, він зазначив, що "загальний принцип такий - курс за картковими операціями в усіх банках плюс-мінус між офіційним курсом і готівковим".

"Якщо за двома останніми різниця приблизно 10%, то картковий десь між ними. До якого - готівкового або офіційного - він ближчий, залежить від політики банку, від обсягів купівлі та продажу валюти клієнтами банку. Під картки в банків завжди є можливість купити валюту в НБУ", - пояснив Писарук.

Він додав, що є ще інша, менша складова, - так званий картковий туризм, пов'язаний із різницею між готівковим і картковим курсами. "Банки навчилися вже виставляти картковий курс так, щоб не стимулювати й навіть стримувати картковий туризм", - вважає голова Райффайзен Банку.

Як повідомлялося, Нацбанк утримує з кінця липня фіксований офіційний курс 36,57 грн/$1, тоді як на готівковому ринку курс зараз становить близько 40 грн/$1, або на 9,5% вище.

Теги: #писарук #райффайзенбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 17.08.2022
Райффайзен Банк запустив онлайн купівлю валюти під депозит

Райффайзен Банк запустив онлайн купівлю валюти під депозит

17:09 04.04.2022
Українська банківська система, як і армія, у 2014-му і в 2022-му -- це як небо і земля -- Голова правління Райффайзен Банку

Українська банківська система, як і армія, у 2014-му і в 2022-му -- це як небо і земля -- Голова правління Райффайзен Банку

11:05 07.03.2022
Райффайзен Банк тимчасово закрив усі відділення у Києві, Харкові та Херсоні

Райффайзен Банк тимчасово закрив усі відділення у Києві, Харкові та Херсоні

15:00 06.04.2021
ВАКС скасував рішення НАБУ про призупинення розслідування у справі Писарука-Бахматюка

ВАКС скасував рішення НАБУ про призупинення розслідування у справі Писарука-Бахматюка

17:57 28.09.2020
Україна збереже залежність від зовнішніх кредиторів у найближчі декілька років - голова Райффайзен банку Аваль

Україна збереже залежність від зовнішніх кредиторів у найближчі декілька років - голова Райффайзен банку Аваль

20:59 19.11.2019
Писарук увійшов до складу правління ЄБА

Писарук увійшов до складу правління ЄБА

12:15 15.11.2019
Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за голову правління Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесе заставу за голову правління Писарука

10:55 15.11.2019
Суд без арешту зобов'язав екс-першого заступника голови НБУ Писарука протягом 5 днів внести заставу 5 млн грн у справі VAB Банку

Суд без арешту зобов'язав екс-першого заступника голови НБУ Писарука протягом 5 днів внести заставу 5 млн грн у справі VAB Банку

20:54 14.11.2019
ВАКС відклав до ранку п'ятниці обрання запобіжного заходу екс-першому заступнику глави НБУ Писаруку у справі VAB Банку

ВАКС відклав до ранку п'ятниці обрання запобіжного заходу екс-першому заступнику глави НБУ Писаруку у справі VAB Банку

14:39 14.11.2019
Поручитися за Писарука у справі VAB банку готові 14 осіб, серед яких члени правління НБУ та керівники бізнес-асоціацій

Поручитися за Писарука у справі VAB банку готові 14 осіб, серед яких члени правління НБУ та керівники бізнес-асоціацій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, ситуація у Києві залишається складною – "Укренерго"

МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін

Російські агресори обстріляли черговий об'єкт "Нафтогазу"

Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Українці цього року збережуть споживання свинини на рівні 20 кг/рік – Мінагрополітики

Після війни багато об'єктів комерційної нерухомості будуть змушені провести екстремальну реконструкцію – думка

Мінрозвитку запросило профспільноту долучитися до моніторингу та впровадження містобудівної реформи

Держподаткова служба усунула керівництво Львівської податкової після моніторингу відшкодування ПДВ – Гетманцев

Значний дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, ситуація у Києві залишається складною – "Укренерго"

МВФ може вийти на велику програму з Україною у березні – заступник директора фонду Рашкован

СБ виділяє Україні $610 млн на підтримку бюджету та медицини за допомогою гарантій Великої Британії та Іспанії

Обмеження ЄС ціни на газ дозволить швидше відрізати Росію від ринку газу

ЄК провела першу нараду з промисловцями щодо плану спільних закупівель газу в Євросоюзі

Україна в 2023 році може отримати за чотирма напрямами $55-60 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА