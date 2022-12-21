Економіка

07:34 21.12.2022

СБ виділяє Україні $610 млн на підтримку бюджету та медицини за допомогою гарантій Великої Британії та Іспанії

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СБ виділяє Україні $610 млн на підтримку бюджету та медицини за допомогою гарантій Великої Британії та Іспанії

Світовий банк затвердив новий пакет фінансування на загальну суму $610 млн для задоволення невідкладних потреб України: $500 млн у рамках проєкту "Держвитрати на зміцнення адміністративного потенціалу" (PEACE) та $110 млн за проєктом "Поліпшення здоров'я та порятунок життя" (HEAL Ukraine).

Як йдеться у повідомленні СБ увечері у вівторок, $600 млн кредитів з цього фінансування підкріплено відповідно гарантіями Великої Британії на $500 млн та Іспанії на $100 млн, а ще $10 млн – грант від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків (GFF).

"Російське вторгнення в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, зачепило сектор охорони здоров'я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі", - наводяться у релізі слова президента Групи Світового банку Девіда Малпаса.

Він зазначив, що СБ від початку війни мобілізував $18 млрд як надзвичайне фінансування для підтримки народу України, включно із зобов'язаннями та обіцянками донорів, з яких було виділено $15 млрд.

Банк зазначає, що додаткові $500 млн у вигляді кредиту за проєктом PEACE допоможуть уряду України покрити витрати, пов'язані з виплатою дитячої та сімейної допомоги, заробітною платою державних службовців і комунальними платежами. На сьогодні, за оцінками СБ, 12 млн людей в Україні скористалися проєктом PEACE.

Проект HEAL Ukraine націлений на покращення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги та задоволення збільшеного попиту на послуги з охорони психічного здоров'я та реабілітації через війну. Очікується, що після початкового фінансування, що містить кредит СБ на EUR100 млн та грант GFF на $10 млн, фінансування проєкту зросте до $500 млн, починаючи з майбутнього гранту $10 млн через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF).

СБ зазначає, що станом на 6 грудня 2022 року зруйновано або пошкоджено 507 медичних установ, що становить 5,5% державних постачальників. Використання медичних послуг також значно знизилося у перші місяці війни: у березні кількість дитячих щеплень впала на 40% порівняно з попереднім роком і не відновилася, а у вересні майже третина мешканців України повідомили, що не можуть дозволити собі купівлю необхідних ліків.

 

 

Теги: #сб #фінансування #велика_британія

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