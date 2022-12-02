Економіка

12:29 02.12.2022

Передання АРМА корпоративних прав IDS Ukraine ніяк не вплине на її діяльність - СЕО холдингу

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Передання АРМА корпоративних прав IDS Ukraine ніяк не вплине на її діяльність - СЕО холдингу

Рішення Шевченківського районного суду Києва щодо передання корпоративних прав компаній, що входять до холдингу з виробництва мінеральних вод IDS Ukraine, під управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) не вплине на господарську діяльність групи.

Про це повідомив генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" про арешт 23 листопада Бюро економічної безпеки України (БЕБ) корпоративних прав, акцій та промислових зразків підприємств холдингу, підконтрольних громадянам РФ, на загальну суму понад 10 млрд грн.

"Всі вжиті заходи стосуються особистих майнових прав акціонерів компанії, щодо яких застосовано санкції. Але ці заходи не стосуються ПрАТ "ІДС" та заводів, тому ніяк не впливатимуть на господарську діяльність. IDS Ukraine і надалі намагатиметься зберегти стабільність бізнесу, адже наші підприємства виробляють критично важливий для всіх українців продукт - якісну мінеральну воду. Компанія продовжує відвантажувати продукцію до торгових мереж та виробляти всі заплановані платежі, сплачувати податки та заробітні плати", - наголосив Ткачук.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS, що перебувають під санкціями, - громадян РФ, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року. Києва ухвалив рішення про передання корпоративних прав компаній, що входять до групи IDS, під управління АРМА.

Ткачук також зазначив, що холдинг продовжить безперервну роботу з виробництва та дистрибуції води українських брендів "Моршинська" та "Миргородська" на користь України та її мешканців.

"Для управлінської команди це ключовий принцип останніх 15 років, протягом яких уже відбувалися зміни у структурі власників, проте організаційна та економічна ефективність бізнесу залишалися стійкими", - уточнив СЕО групи компаній.

Гендиректор нагадав, що окремим напрямом діяльності компанії є допомога армії та волонтерам – з початку повномасштабного російського вторгнення IDS Ukraine передала на потреби ЗСУ, лікарень, переселенців та мешканців деокупованих територій води на суму 50 млн грн, а регулярна грошова допомога військовим та благодійним фондам становила понад 15 млн грн.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у жовтні 2022 року закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.

БЕБ 13 червня повідомило на своєму сайті, що суд за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на корпоративні права групи IDS Ukraine на загальну суму 53,4 млн грн.

Відомство 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств з виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод Оскар, Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія ІДС та оператор доставки води ІДС Аква Сервіс.

Група компаній Група компаній володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі".

За даними рейтингу 100 найдорожчих українських брендів, складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренда "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine становила $533 млн. Загальна сума капітальних інвестицій холдингу за останні 5 років становила 2,3 млрд грн.

Теги: #арма #ids_ukraine

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