Економіка

10:28 29.11.2022

Нацбанк представив учасникам платіжного ринку і ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні

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Нацбанк представив учасникам платіжного ринку і ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні

Національний банк України (НБУ) представив для обговорення банкам, небанківським фінустановам і ринку віртуальних активів проєкт концепції е-гривні - цифрової валюти Нацбанку, повідомила пресслужба регулятора.

"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості та підвищенню довіри до національної валюти загалом", - процитувала заступника голови НБУ Олексія Шабана пресслужба регулятора.

Під час обговорення Нацбанк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг. Зокрема використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею.

Зазначається, що під час створення проєкту концепції е-гривні регулятор враховував результати опитування експертів фінринку стосовно попиту на е-гривню (з 2021 року), світовий досвід розробки цифрових валют центробанків і власні дослідження.

Нацбанк розглядає і опрацьовує низку можливих варіантів використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн і основні характеристики.

Так, серед варіантів - е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів.

Також е-гривня може бути використана у сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів. Наприклад, для обміну, забезпечення випуску й інших операцій із віртуальними активами.

Крім того, одним із варіантів є використання е-гривні для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів швидше, дешевше і прозоріше.

Національний банк продовжує опрацьовувати проєкт концепції е-гривні з учасниками платіжного ринку, а також ринку віртуальних активів і з держорганами.

Теги: #нбу #е_гривня

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