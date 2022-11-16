Кількість нових черг житлових комплексів скоротилася в Україні вдвічі у 2022 році – ЛУН

За десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більше ніж удвічі нижче за показник, 1 113 стартів, за аналогічний період 2021 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі порталу новобудов ЛУН.

"Коректно вимірювати обсяг розпочатого будівництва в кількості черг. За даними ЛУН, кількість нових проєктів і черг уже наявних житлових комплексів відчутно скоротилися. Загалом у країні більше ніж удвічі: 512 стартів будівництв за десять місяців 2022 року проти 1 113 року за аналогічний період минулого", - повідомили у ЛУН.

Так за десять місяців цього року у Києві почали будувати 91 нову чергу, у 2021 році за аналогічний період було розпочато 154 черги житлових комплексів. Київська область, раніше багаторічний рекордсмен за кількістю введеного в експлуатацію житла, також скоротила кількість нових черг майже вчетверо: 55 за цей рік проти 205 минулого.

Львівська область також демонструє зменшення обсягів початку нових будівель – 73 черги проти 110 торік.

Одеський регіон, попри війну, демонструє активне будівництво починаючи з квітня-березня цього року, хоча значно меншою кількістю нових черг — 52 цього року проти 141 минулого.

Один із найбільш постраждалих регіонів серед тих, що активно забудовувалися до повномасштабного вторгнення, — Харківська область. Там цього року розпочали лише 18 черг, проти 87 минулого.

У Дніпропетровській області падіння практично уп'ятеро – з 53 за десять місяців 2021 до 12 у цьому.

Проте є й регіони, що показали приріст нових проєктів. Це Вінницька – 18 стартів будівництва за десять місяців цього року проти 16 за аналогічний період 2021 року, і Закарпатська – 16 проти 10, Миколаївська – 4 цього року проти 2 у 2021 році.