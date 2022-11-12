Топменеджери "Нафтогазу" після зміни його статуту повинні подавати декларації про доходи - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про обов'язок керівних осіб НАК "Нафтогаз України" декларувати свої доходи після скасування в статуті компанії положення про те, що вона є юридичною особою приватного права.

У повідомленні на сайті НАЗК роз'яснило, що після внесених на початку листопада змін до Статуту посадові особи "Нафтогазу" як компанії публічного права, якою вона і є, підпадають під антикорупційні обмеження і є суб'єктами декларування.

Водночас там звернули увагу, що не всі працівники компанії повинні подавати декларації.

"Під посадовими особами слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов'язки (функції). Тобто, не всі працівники НАК "Нафтогаз України" повинні декларуватися і підпадають під обмеження", – роз'яснили в агентстві.

У НАЗК також зазначили, що крім декларування, на посадових осіб поширюються, зокрема, вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема і у зв'язку з наявністю у них підприємств або корпоративних прав, вимоги до політичної нейтральності та поведінки, а також обмеження використання службових повноважень або свого становища та отримання подарунків.

Як повідомлялося, Кабмін доручив внести зміни до статуту "Нафтогазу" з метою скасування приписів НАЗК про те, що призначення нещодавніх членів уряду, яким був глава Мінрегіону Олексій Чернишов, у керівництво компанії порушує закон "Про запобігання корупції".

Цей закон забороняє держслужбовцям протягом одного року з моменту звільнення влаштовуватися на роботу до юридичних осіб компаній, щодо яких держава здійснювала контроль, підготовку і ухвалення рішень.

Водночас НАЗК тоді пояснило, що НАК безпідставно є юридичною особою приватного права, як записано в його статуті, оскільки компанія фактично має можливість здійснювати державне управління. Тому, за твердженням НАЗК, "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права і безпідставно не належить до таких у своєму статуті.

У разі визначення в статуті статусу компанії як юридичної особи публічного права передбачене законом Про запобігання корупції обмеження на компанію та членів КМУ не поширюватиметься, пояснювало НАЗК.

НАЗК рекомендувало уряду скасовувати свої рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та Олексія Чернишова, які входили в компанію з посад міністрів.