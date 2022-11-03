Економіка

13:30 03.11.2022

McDonald's відкрив новий ресторан у Львові та відновив роботу двох у Вінниці

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McDonald's відкрив новий ресторан у Львові та відновив роботу двох у Вінниці

Компанія McDonald's відкрила новий ресторан у Львові та відновила роботу двох у Вінниці у четвер, повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається у релізі, новий ресторан у Львові відкрито у найбільшому житловому районі міста Сихів, у будівлі на пр. Червоної Калини, буд. 60-б.

Він планувався до відкриття у березні 2022 року і в лютому був майже повністю готовий.

Двоповерховий ресторан розрахований на 235 осіб та має 155 місць у залі та ще 80 на терасі. У залі працює сім терміналів самообслуговування, більшість із яких двосторонні. Для автомобілістів облаштований "МакДрайв" із двома лініями в'їзду, для кур'єрів McDelivery окрема кімната.

Напередодні, 1 листопада, у Львові відновили роботу ще два заклади мережі на вул. Володимира Великого, 24а та на вул. Під Дубом, 7б. Відтепер у Львові працюють сім McDonald's.

Крім того, у четвер, 3 листопада, відновили роботу McDonald's у Вінниці (пр. Юності, 43-а та на вул. Соборній, 51-а).

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Заклад закривається під час повітряної тривоги та відновлює роботу через годину після її скасування. Також не працюватиме ресторан під час відключення електроенергії.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 3 листопада у мережі McDonald's в Україні працює 51 ресторан.

Зазначається, що протягом наступних двох місяців в Україні планується відкриття ще двох закладів, які майже повністю добудовані на початку року.

Ресторани мережі в Україні закриті 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів та ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Крім цього, спільно з Фондом "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 130 тис. продуктових наборів, а медичні заклади - 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами. Компанія отримала нові заявки від медичних закладів та організує закупівлю ще 200 вакуумних аспіраторів.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds

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