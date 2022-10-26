"Метінвест" працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" наразі працює на 30%-50% довоєнного рівня та зможе відновити колишні обсяги протягом пів року-року після завершення війни, повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков британському виданню The Economist.

За його словами, два меткомбінати в Маріуполі зазнали суттєвих пошкоджень.

"Ми не знаємо, наскільки серйозні ці пошкодження, але зараз вони не працюють. Безумовно, після деокупації потрібен деякий час, щоб вони знову розпочали роботу (…) Про комбінати, розташовані на окупованій території в Маріуполі, такі як "Азовсталь" та ММК імені Ілліча - ми маємо побачити, яку шкоду їм завдали під час бомбардувань Я підозрюю, що збитки там були значними, і нам знадобиться деякий час, поки ми зможемо відновити довоєнне виробництво", - сказав СЕО в рамках участі в підкасті Money Talks видання The Economist на тему "Як відновити Україну?".

Водночас він зазначив, що більшість комбінатів, які перебувають під контролем групи, не постраждали, тому відновлення їхнього виробництва триватиме кілька місяців: "протягом півроку-року ми зможемо повернутися до довоєнного рівня виробництва".

Водночас топменеджер вказав на значні складнощі роботи у воєнний час.

"Ми працюємо на рівні від 30% до половини довоєнних потужностей. Але навіть цього важко досягти через логістику, оскільки порти Чорного моря не доступні Україні для експорту залізняку, сталі та вугілля. Ми змушені доставляти вантажі наземними маршрутами, а їхні потужності , на жаль, або є недостатніми для значних поставок, або дуже дорогими для деяких товарів, які ми поставляємо", - пояснив Риженков.

Відповідаючи на запитання про те, який внесок в оборону країни робить "Метінвест", гендиректор наголосив, що з початком вторгнення всі підприємства почали виробляти матеріали воєнного призначення, такі як колючий дріт, огорожі, бетонні блоки або протитанкові їжаки. Також з перебігом війни підприємства групи були переведені на забезпечення воєнних потреб – почали виробляти бронесталі для бронежилетів. Понад 150 тисяч бронежилетів від "Метінвесту" захищатимуть воїнів української армії та територіальної оборони.

"Ми почали виробляти мобільні сталеві укриття, які використовуватимуть наші військові на передовій. А ще виробляємо пічки, які можна використовувати взимку для розігріву їжі та обігріву в польових умовах. Всі ці речі ми виробляємо у значних обсягах протягом останніх восьми місяців. . Водночас ми багато купуємо та поставляємо українській армії. Наприклад, ми придбали понад тисячу безпілотників і десятки тисяч касок, медикаментів та іншого обладнання, необхідного на лінії фронту", - сказав глава "Метінвесту" у новому випуску Money Talks, повідомивши про адаптацію групи до умов війни та часу, який буде потрібний для відновлення виробництва після війни.

Money Talks – аудіоподкаст, інформаційний бюлетень найбільших ідей на фінансових ринках та новинах світової економіки. Короткий, але вичерпний щотижневий довідник про сили, що змінюють світову економіку.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".