"Укравтодор" планує відкрити рух на мосту на під'їзді до Чернігова у листопаді

Дорожники відновили міст на дорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі на під'їзді до Чернігова.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Укравтодору", цей міст було зруйновано під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська намагалися прорватися до обласного центру з боку Ягідного.

"Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту відновили, збудувавши тимчасову переправу. Паралельно розбирали завали, а у серпні бригада мостовиків приступила до будівництва нової штучної споруди", - йдеться у повідомленні.

Повністю відкрити рух оновленим мостом планується в листопаді.