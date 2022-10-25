Економіка

15:33 25.10.2022

"Укравтодор" планує відкрити рух на мосту на під'їзді до Чернігова у листопаді

1 хв читати

Дорожники відновили міст на дорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі на під'їзді до Чернігова.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Укравтодору", цей міст було зруйновано під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська намагалися прорватися до обласного центру з боку Ягідного.

"Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту відновили, збудувавши тимчасову переправу. Паралельно розбирали завали, а у серпні бригада мостовиків приступила до будівництва нової штучної споруди", - йдеться у повідомленні.

Повністю відкрити рух оновленим мостом планується в листопаді.

Теги: #укравтодор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 02.09.2022
Ми плануємо залучити додаткове фінансування на ремонт доріг до кінця року – перший заступник голови "Укравтодору" Івко

Ми плануємо залучити додаткове фінансування на ремонт доріг до кінця року – перший заступник голови "Укравтодору" Івко

13:15 02.09.2022
Міжнародні дорбудкомпанії залишилися в Україні та готові відновити роботи за контрактами після війни - "Укравтодор"

Міжнародні дорбудкомпанії залишилися в Україні та готові відновити роботи за контрактами після війни - "Укравтодор"

12:39 02.09.2022
"Укравтодор" до 1 листопада на 100% буде готовий до зими - перший заступник голови агентства

"Укравтодор" до 1 листопада на 100% буде готовий до зими - перший заступник голови агентства

13:00 28.07.2022
"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

19:21 26.07.2022
Україна пропонує відстрочити виплати по євробондах "Укренерго" та "Укравтодору" на два роки

Україна пропонує відстрочити виплати по євробондах "Укренерго" та "Укравтодору" на два роки

20:13 20.07.2022
"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

13:12 19.07.2022
"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

13:14 06.07.2022
Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

18:05 30.06.2022
"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

17:23 22.06.2022
"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україні потрібно EUR4 млрд та резервне обладнання для проходження зими – Чернишов

НБУ позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

"Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах

Німеччина готова надати Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання - Чернишов

МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА