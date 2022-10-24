НБУ позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк, повідомляється на сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, регулятор заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голови, а також заборонив голосувати мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%).

У Форвард Банку Нацбанк тимчасово заборонив голосувати Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій), АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%), ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано) та АТ "Банк Російський Стандарт" (100% прямо).