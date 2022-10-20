АМКУ почав розслідувати причини підвищення цін на курячі яйця на 54% з червня по вересень

Антимонопольний комітет України розпочав вивчення причин збільшення цін на 54% на яйця курячі в шкаралупі в червні-вересні 2022 року, для чого проаналізує усі чинники впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання в галузі.

Як повідомляється на сайті АМКУ в четвер, вартість курячих яєць в Україні знижувалася впродовж лютого-травня цього року, проте з червня по вересень зросла майже на 54%, тоді як споживча інфляція у вересні в річному обчисленні прискорилася до 24,6% (у серпні - 23,8%).

"АМКУ, який на постійній основі здійснює моніторинг ситуації на соціально важливих ринках, зауважив, що з вересня 2022 року в засобах масової інформації з’являються повідомлення про подорожчання у вітчизняних торговельних мережах курячих яєць. Цей факт підтвердився й особистими спостереженнями співробітників АМКУ в різних регіонах країни та пізніше – даними Державної служби статистики України", - уточнив комітет.

За його даними, ціна яєць значною мірою залежить від собівартості їх виробництва, яку визначає вартість кормів, витрат на енергоносії, витрат з оплати праці, ветпрепаратів тощо. Крім того, ця галузь залежить від наявного поголів'я курей-несучок у країні, що безпосередньо пов'язані з виробничою діяльністю.

АМКУ наголосив, що повномасштабна агресія РФ в Україні справила значний вплив на глобальну економічну ситуацію в країні: прискорилася інфляція, зріс курс долара і євро відносно гривні, сталося руйнування багатьох виробництв, порушилися ланцюги постачань і логістики і, як наслідок, збільшилися виробничі витрати бізнесу, знизилася пропозиція товарів і послуг.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ один із найбільших виробників курячих яєць в Україні група компаній "Авангард" (реалізовує курячі яйця під ТМ "Квочка") повідомила АМКУ про втрату поголів'я курей і виробничих потужностей у Донецькій, Харківській, Київській і Херсонській областях, унаслідок чого первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

За даними АМКУ, інші учасники ринку, зокрема й інший великий виробник курячих яєць Ovostar Union ("Овостар"), поки що не надали відомству такої інформації.

При цьому комітет наголосив, що подорожчання курячих яєць може й не мати об'єктивних підстав, навіть враховуючи всі тяжкі економічні наслідки війни, оскільки зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості курячих яєць.

Крім того, окремі профільні експерти відзначають досить низькі ціни на ринку кормів через надлишок зерна в Україні, що залишилося внаслідок блокади морських портів країни російськими військами. Отже, головні складові кормів для курей значно подешевшали порівняно з минулим роком.

"Наразі в комітеті відсутня інформація, що підтверджує наявність об'єктивних чинників для подорожчання яєць відразу на 54%. Під час дослідження АМКУ має намір здійснити широкий аналіз усіх чинників впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання і вже направив їм вимоги про надання інформації", - зазначено в повідомленні.