Місія МВФ з питань України розпочала роботу

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), позитивні висновки якої стануть початком роботи над новою програмою з ним, як очікується, розпочала 17 жовтня у Відні роботу з питаньУкраїни, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ) у понеділок.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємось на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підставою для повноцінної програми з Фондом", – цитує пресслужба слова голови Нацбанку Андрія Пишного.

Зазначається, що представники НБУ на чолі з Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатиметься поточний стан економіки України, макропрогнози та параметри державного бюджету на 2023 рік і джерела покриття його дефіциту.

Як повідомлялося, напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що команда Фонду спільно з українською командою відразу після щорічних зборів МВФ і Світового банку (СБ), що проходить цього тижня, опікуватиметься визначенням макроекономічних рамок і бюджету України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що нова повноцінна програма МВФ для України може бути на початку наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3,5 млрд на місяць порівняно із $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом від початку війни, або майже за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $20,7 млрд, з яких майже 50% – грантові кошти.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.