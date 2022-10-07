Економіка

18:19 07.10.2022

Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

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Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

Рішення Національного банку України (НБУ) щодо коригування курсової політики, зокрема встановлення фіксованого курсу, є ефективним антикризовим заходом, сказав глава НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді щодо його призначення у п'ятницю.

"Рішення, ухвалені Нацбанком щодо коригування курсової політики, по-перше, щодо встановлення фіксованого курсу, я оцінюю як досить ефективний антикризовий захід. За рахунок цього вдалося стабілізувати ситуацію", - зазначив він.

За словами Пишного, настав час обговорити можливість перспективи встановлення курсу відповідно до стану макроекономічних показників України.

"Поки що він (курс - ІФ-У) такий, який дає змогу нам забезпечити на необхідному рівні золотовалютні резерви та утримувати в прогнозованих параметрах макроекономічну ситуацію", - додав глава центробанку.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного главою НБУ.

Попередній глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку із посади за станом здоров'я. 6 жовтня фінкомітет Верхвоної Ради схвалив його звільнення.

Верховна Рада призначила його на посаду глави НБУ на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а раніше з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.

Теги: #нбу #пишний

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