Економіка

16:49 05.10.2022

Банкіри сподіваються на швидке призначення нового глави НБУ та очікують збереження послідовного курсу регулятора

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Банкіри сподіваються на швидке призначення нового глави НБУ та очікують збереження послідовного курсу регулятора

Банкіри сподіваються на швидке призначення нового глави Національного банку України (НБУ) на місце Кирила Шевченка, який 4 жовтня заявив про відставку, і очікують збереження послідовного курсу регулятора і після нового призначення.

Про це свідчать коментарі банкірів, надані агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Я не думаю, що в умовах війни варто очікувати якихось радикальних змін у стратегії Нацбанку. Вся система управління країною в поточній ситуації тією чи іншою мірою підпорядкована єдиній спільній меті. У цих умовах навряд чи можна говорити про повноцінну свободу ухвалення рішень окремими держорганами. Іншими словами, жодної "революції" я не чекаю", - висловив думку голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Він вважає, що із призначенням нового глави краще не затягувати, оскільки це важливо для банківської системи та її стабільності, а також для іноземних партнерів та кредиторів.

"Як банкіру, акціонеру та керівнику банку мені, звісно, хотілося б бачити на чолі НБУ людину із системи. Яка має свіжий досвід роботи в комерційному банку, яка розуміє всі складнощі та проблеми системи. Я впевнений, що, окрім стратегічних держзавдань, регулятор має залишатися "другом" ринку, який він регулює", - зазначив Світек.

Банкір додав, що новий глава НБУ, який має свіжий практичний досвід роботи в комерційному банку, краще впорається з тим, щоб надати банкам, особливо під час війни, не лише приписи та вимоги, а й підтримку.

"Призначати нового главу НБУ потрібно якнайшвидше, особливо зважаючи на воєнний стан у країні. Але це - не питання, його прізвище ми дізнаємося найближчим часом", - вважає голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

За його словами, якщо новим главою стане хтось із членів команди Шевченка, це означатиме певну спадкоємність політики НБУ та більший ступінь прогнозованості подальших рішень та інструментів впливу на ринок.

"Інакше, на мою думку, це має бути макроекономіст, не лише з досвідом управління комерційним банком, а й із ширшою експертизою, можливо, в міжнародних організаціях, державних структурах, здатний принести в політику Нацбанку новий вектор розвитку", - додав банкір.

Володимир Мудрий наголосив, що в будь-якому разі, головне на сьогодні - це єдність усіх органів влади, тому першим завданням нового глави НБУ є його якнайшвидше входження до системи управління економікою та фінансовим ринком країни.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Олександр Дубілет стверджують, що новим главою Нацбанку стане Андрій Пишний.

Раніше Пишного називали як можливого кандидата на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли декілька разів виникала тема можливості зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до групи санкцій Єрмака-Макфола.

Цьогорічний глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я.

Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а раніше з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.

Теги: #нацбанк #прогноз

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