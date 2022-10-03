Нацбанк провів п'ятий обмін безготівкової валюти на готівку на $95 млн та EUR1 млн

Національний банк України (НБУ) провів п'яту операцію з обміну безготівкового долара на готівку на суму $95 млн і четверту операцію з аналогічного обміну EUR1 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістики з її доставкою з-за кордону за умов військової агресії РФ.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам $100 млн готівки на безготівкові, 12 вересня - $100 млн та EUR72 млн, 19 та 27 вересня - по $100 та по EUR20 млн.

Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку будуть проводитись, поки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуться у день проведення у фейсбуці та телеграмі.

НБУ зазначив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.