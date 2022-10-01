Економіка

19:58 01.10.2022

У Житомирі та Львові у стислі терміни збудують нові ТЕЦ на альтернативному біопаливі

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У Житомирі та Львові у стислі терміни збудують нові ТЕЦ на альтернативному біопаливі

У Житомирі та Львові у стислі терміни планують побудувати нові ТЕЦ на біопаливі для економії та меншого використання природного газу, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" розпочав підготовчі роботи з будівництва ТЕЦ, які працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), у Львові та Житомирі. Загальна потужність об'єктів складе 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Плановий період здачі об'єктів в експлуатацію у Львові – 1-й квартал 2023 року, у Житомирі – 4-й квартал 2023 року", - йдеться у тексті релізу, оприлюдненому на сайті компанії в суботу.

Як зазначається, "Нафтогаз" має намір побудувати щонайменше 9 ТЕЦ та біокотельних у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.

"Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 млрд кубометрів природного газу. Україна може практично повністю відмовитися від використання природного газу для центрального опалення, замінивши його, зокрема, на біоенергію", - наголошено в релізі.

Повідомляється, що під час своєї робочої поїздки 30 вересня та 1 жовтня до Львова та Житомира голова правління Юрій Вітренко зазначив, що НАК допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проєкти у Житомирі, Львові, Охтирці) та готовий підтримувати та інші міста у цьому напряму.

"У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проєкти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проєктів вигідна і економічно, і для екології такі інвестиції швидко окупаються, при цьому гроші у вигляді податків надходять до місцевих бюджетів, зростає кількість робочих місць" , - наголосив Вітренко.

За його словами, для спокійного проходження опалювального сезону потрібний комплексний підхід. Зокрема, достатні запаси газу у сховищах (зараз 13,9 млрд куб м) та стабілізація власного видобутку (газу – ІФ-У) – найважливіші завдання для Нафтогазу, та переведення теплогенеруючих підприємств на сучасні технології та використання біопалива, та модернізація мереж для зменшення втрат тепла.

У свою чергу, мери Львова та Житомира Сергій Сухомлин та Андрій Садовий відзначили успішну реалізацію цього проєкту, який зможе забезпечувати виробництво 50 МВт енергії, що генеруються з альтернативних видів палива та знизити залежність міст від природного газу, наголосили в "Нафтогазі".

Так, у Житомирі у 2023 році планують використати 10% із споживаних, зокрема, у 2015 році 93 млн куб м газу, а у 2022 році має бути близько 45 млн куб. Влада планує реалізувати в місті три проєкти для економії газу та перетворення побутових відходів на тепло та електроенергію.

А у Львівському Новояворівську планує збудувати сучасну ТЕЦ у стислі терміни. Садовий зазначив, що вона покриватиме близько чверті потреб міста у теплі. У рамках проєкту передбачається будівництво сортувального комплексу твердих побутових відходів.

Як паливо для ТЕЦ будуть використані тріска дерев та органічної складової ТПВ – це папір, картон, харчові відходи, дерево, шкіра, тканина. "Впровадивши цей проєкт, ми зможемо заощадити 24 мільйони доларів, які витрачали на газ. А жителі Новояворівська отримають дешевше тепло та гарячу воду протягом року", – розповіли у НАК.

Відповідно до проєкту, необхідний обсяг збору ТПВ становить 70 000 тонн на рік, які містять на 30-35% вторинні ресурси, а також біологічно розкладаються та придатні для горіння (65%), а саме близько 45 000 тонн на рік. Іншою паливною складовою планується використання тріски об'ємом 39 000 тонн на рік.

 

 

Теги: #тец #будівництво

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