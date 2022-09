Україну на Expo Real представлятимуть понад 20 компаній

Україну представлятимуть понад 20 компаній на найбільшій європейській виставці нерухомості Expo Real, яка відбуватиметься у Мюнхені з 4 до 6 жовтня 2022 року, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор Invest in Projects Анна Нестуля.

Вона нагадала, що цього року Україна вперше бере участь у Expo Real, найбільшій європейській виставці нерухомості, що охоплює всі сектори ринку.

Expo Real відбувається понад 20 років у Мюнхені на 75 тис. кв. м виставкового центру Messe München. Минулого року в ній взяли участь близько 20 тис. учасників, цього року очікують 30 тис. представників сфери нерухомості з усього світу.

2022 року на виставці буде павільйон площею 132 кв. м, присвячений Україні та питанням відновлення Rebuild Ukraine. Ключовим партнером стенду є Expo Real. З української сторони стенд координує компанія Invest in Projects.

"Триденна програма українського павільйону на Expo Real складена у такий спосіб, щоб розкрити найгостріші питання галузі нерухомості під час війни та в період післявоєнного відновлення. Український павільйон викликав великий інтерес з боку міжнародних експертів та сильну інституційну підтримку, наприклад, від найбільшої асоціації на ринку будівництва у світі Urban Land Institute, а також ініціативи ЄС щодо сталого розвитку житла у Європі New European Bauhaus", - повідомила Нестуля.

До складу української делегації увійдуть понад 20 компаній та близько 40 учасників. Серед них Dragon Capital, Focus Estate Fund, Forum Group, Well Bud, RIEL, Well Bud, Gleeds Ukraine, Stolitsa Group, Avellum, DELTA Ukraine, Corcel, Invest in Projects, Advansys Group, CBM FORUM, LUN, Ol.factory, Bosphorus Development, Kreator-bud, Smart Urban Solutions, NEST, Maxify та UVCA.

За словами Нестулі, головною темою дискусій перших двох днів стануть довгострокові стратегії відновлення і такі її аспекти як ESG, зелене будівництво та інвестиції. Модератором перших днів дискусій буде Ендрю Вробель (Emerging Europe).

4 жовтня стане днем Government Voice на стенді України. Гості зможуть поспілкуватися з українськими та закордонними чиновниками, а також взяти участь у благодійному прийомі, організованому спільно з UNITED24, головним майданчиком збору благодійних пожертв на підтримку України, започаткованим президентом України.

5 жовтня - Business Voice, дискусія провідних представників бізнесу та профільних компаній. Серед доповідачів заявлені Максим Максименко (AVELLUM), Вольфганг Гомерник (DELTA Ukraine), Максим Школьник (Focus Estate Fund), Лізетт ван Доорн (Urban Land Institute Europe) та Фома Полстер (Urbanite).

Вольфганг Гомерник, CEO DELTA Group, DELTA Ukraine, переконаний, що успішне відновлення неможливе без реформ, акценту на енергоефективності та сталого розвитку відповідно до ESG (Environmental, social, and corporate governance - з англ. екологічне, соціальне та корпоративне управління).

"Міжнародні гроші потребуватимуть дотримання стандартів відповідно до Європейської зеленої угоди та інших схожих угод. А для зменшення бюрократії важливе сприяння диджиталізації", - зазначив Гомерник.

За словами Нестулі, підсумковий день стенду, 6 жовтня, буде присвячений швидким стратегіям відновлення та роботі бізнесу за умов війни.

Дискусію про нинішні дії компаній, які допомагають диверсифікувати поточні ризики та планувати майбутнє, модеруватиме Тамаш Полстер (MRICS, Urbanite Advisors), а спікерами виступлять Роман Ємець (Smart Urban Solutions), Еміль Соловйов (NEST), Андрій Колодюк (Асоціація венчурного та приватного капіталу), Колін Росс (Gleeds Ukraine), Анна Луговська (C Group).

Генеральний директор Smart Urban Solutions Роман Ємець повідомив, що компанія вже наразі працює над стратегією збалансування портфеля активів усередині країни та за її межами і працює над підготовкою до відновлення повернутих територій, які все ще перебувають під окупацією.

"Ми плануємо розвивати мережу торговельних центрів в Україні з GLA від 20 до 25 тис. кв. м, а також розглядаємо портфель логістичних комплексів загальною площею 200 тис. кв. м. Крім того, дивимося на можливості будівництва одного або більше індустріальних парків на півдні та заході України", - повідомив Ємець.

Засновник і голова наглядової ради компанії Bosphorus Development Мехмет В. Сачакліоглу виділяє три важливі чинники для подальшого відновлення: економічні реформи, фінансова підтримка та створення умов, що сприяють інноваціям і заохочують біженців повертатися додому.

Максим Максименко, партнер та голова практики нерухомості та інфраструктури AVELLUM зазначив, що успіх післявоєнного відновлення залежить від того, наскільки добре ми зможемо до нього підготуватися. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила декілька законопроєктів щодо спрощення землевідведення та будівництва житла для переселенців, інфраструктури та іншої нерухомості; значна робота відбувається щодо вдосконалення законодавчої бази ДПП, яку планується використати для реконструкції житлової нерухомості.

"Іноземні партнери та міжнародні фінансові організації ведуть переговори з урядом щодо фінансування та гарантування проєктів будівництва житлової нерухомості. Наші партнери довіряють нам і готові підтримати Україну ще до закінчення війни", - повідомив Максименко.

Він висловив упевненість, що обговорення відновлення України на таких професійних майданчиках, як Expo Real, дасть змогу привернути увагу міжнародної спільноти.