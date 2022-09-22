Економіка

13:22 22.09.2022

Макогон планує оскаржити своє звільнення з посади голови ОГТСУ

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Макогон планує оскаржити своє звільнення з посади голови ОГТСУ

Сергій Макогон готує позов, щоб оскаржити своє звільнення з посади голови "Оператора ГТС України".

"Я категорично не згоден із причинами звільнення. Вважаю їх маніпулятивними, формальними та необґрунтованими... Тому готуюся до позову проти мого звільнення", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, офіційними причинами звільнення стало невиконання рішень наглядової ради "Магістральні газопроводи України" щодо впровадження нової облікової політики та перевипуску фінансової звітності за 2020 рік на її основі.

Водночас ОГТСУ знайшов значні невідповідності нової облікової політики МСФО (Міжнародним стандартам фінансової звітності) та надав аргументовану відповідь МГУ, щодо неможливості її впровадження, тому що закон вимагає вести звітність відповідно до МСФО.

Крім того, незалежний аудитор зазначив, що перевипуск звітності за 2020 рік на базі нової облікової політики призведе до відкликання попереднього висновку і, скоріше за все, до надання негативного висновку, що означатиме, що звітність не є об’єктивною та не відповідає МСФО.

"А це означає для компанії, як мінімум, неможливість залучати зовнішнє фінансування. Зазвичай у нормальних компаніях НР звільняє менеджмент, якщо отримує негативний висновок незалежного аудитора. А в МГУ навпаки, маючи позитивний аудиторський звіт, вони вимагали його переробити з великою імовірністю отримати негативний", - наголосив Макогон.

Як повідомлялося, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія буде оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" було створено ОГТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТСУ було передано у власність "МГУ". Водночас держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

У жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало, і його можна розформувати.

У червні 2022 року НР "МГУ" схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому зараз належить 100%. 11 серпня 2022 року НР "МГУ" ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не назвала його ім'я.

Кабінет Міністрів 9 серпня відмовив "МГУ" у погодженні його кандидатури на посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури,

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) під час призначення генерального директора "Оператор ГТС України".

Наглядова рада МГУ рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, коли він перебував у відрядженні.

 

Теги: #газ #огтсу #макогон

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